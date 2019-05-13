Татьяна Терешина высказалась, что во время кормления грудью женщина - недоженщина и разорвала Сети

Комментарии превратились в поле боя. «Это личное дело женщины-как кормить и сколько или вообще не кормить. Почему некоторые так остро реагируют на эти темы, будто им есть этого дело?»; «Четыре месяца очень мало, рекомендуется хотя бы до года. Я кормила два года, ребенок не болел»; «Вообще бред такой — жить ради мужика молодого и секса с ним. Бесят такие недомамаши»; «Ну, насчет недоженщины — это все бредни, мне кажется кормить дело каждого, просто мужчины эгоисты, им всегда нас мало, и мы им всегда поддаемся, делая выбор в их сторону, а не ребенка», — отозвались подписчики.