Татьяна Терешина высказалась, что во время кормления грудью женщина - недоженщина и разорвала Сети

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина выложила в Instagram объемный пост, посвященный жизни после рождения ребенка. В январе 2019-го она родила сына Арсения, а в недавней публикации рассказала, как ей живется после родов.
Терешина пообещала показать новорожденного, а также заверила, что он похож на отца, бизнесмена Олега Курбатова. Настоящую дискуссию в комментариях вызвала фраза певицы о грудном вскармливании, которое якобы делает ее «недоженщиной».
«С грудным вскармливанием хочу закруглиться по многим причинам… Когда я кормлю, я недоженщина. Муж скучает», — написала Терешина.
Комментарии превратились в поле боя. «Это личное дело женщины-как кормить и сколько или вообще не кормить. Почему некоторые так остро реагируют на эти темы, будто им есть этого дело?»; «Четыре месяца очень мало, рекомендуется хотя бы до года. Я кормила два года, ребенок не болел»; «Вообще бред такой — жить ради мужика молодого и секса с ним. Бесят такие недомамаши»; «Ну, насчет недоженщины — это все бредни, мне кажется кормить дело каждого, просто мужчины эгоисты, им всегда нас мало, и мы им всегда поддаемся, делая выбор в их сторону, а не ребенка», — отозвались подписчики.