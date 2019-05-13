К 10-летию победы на «Евровидении» Александр Рыбак презентует новый клип

В этом году исполняется 10 лет с момента грандиозной победы Александра Рыбака на «Евровидении 2009» с песней Fairytale («Сказка»). Тогда, в мае 2009, певец установил новые рекорды в истории «Евровидения», среди которых и максимальное количество баллов – 387. После такой рекордной победы у Рыбака сформировалась огромная аудитория поклонников по всему миру. Певец смог завоевать приверженность сотен миллионов людей!