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  • К 10-летию победы на «Евровидении» Александр Рыбак презентует новый клип

К 10-летию победы на «Евровидении» Александр Рыбак презентует новый клип

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Александр Рыбак

ФОТО: Roald, Berit / NTB scanpix

Артист выпустил клип на песню I’m Still Here, пишет портал Сегодня.

В этом году исполняется 10 лет с момента грандиозной победы Александра Рыбака на «Евровидении 2009» с песней Fairytale («Сказка»). Тогда, в мае 2009, певец установил новые рекорды в истории «Евровидения», среди которых и максимальное количество баллов – 387. После такой рекордной победы у Рыбака сформировалась огромная аудитория поклонников по всему миру. Певец смог завоевать приверженность сотен миллионов людей!

К 10-летнему юбилею с момента победы на «Евровидении» Александр представил любовную балладу I«m Still Here и видеоклип на нее, посвященные поклонникам со всего мира.

»I«m Still Here - это баллада, которую я посвятил всем моим преданным поклонникам, которые поддерживали меня все 10 лет с момента победы Fairytale», – поделился Александр Рыбак.

 

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