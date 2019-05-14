Марина Александрова впервые показала лицо дочери

Актриса Марина Александрова воспитывает двоих детей – 6- летнего Андрея и 3-летнюю Екатерину, которых она родила в браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Однако лица детей до недавнего времени артистка тщательно скрывала, как это делают большинство знаменитостей. Однако соцсети нередко играют со звездами злую шутку и те, сами того не желая, все же «засвечивают» внешность отпрысков.

Вот и Александрова, хвастаясь милым роликом с семейной прогулки, случайно показала лицо маленькой Кати, появившейся на свет в сентябре 2015 года. Видео, однако, Марина удалять не стала, а позже разместила в соцсети снимок с детьми, на котором тоже хорошо видна внешность девочки. Лицо сына же звезда сериала «Екатерина» на этот раз решила не показывать, правда, в прошлом году она уже публиковала фото мальчика.