Марина Александрова впервые показала лицо дочери
Актриса случайно опубликовала видео, на котором можно заметить ее наследницу, пишет Экспресс-газета.
Актриса Марина Александрова воспитывает двоих детей – 6- летнего Андрея и 3-летнюю Екатерину, которых она родила в браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Однако лица детей до недавнего времени артистка тщательно скрывала, как это делают большинство знаменитостей. Однако соцсети нередко играют со звездами злую шутку и те, сами того не желая, все же «засвечивают» внешность отпрысков.
Вот и Александрова, хвастаясь милым роликом с семейной прогулки, случайно показала лицо маленькой Кати, появившейся на свет в сентябре 2015 года. Видео, однако, Марина удалять не стала, а позже разместила в соцсети снимок с детьми, на котором тоже хорошо видна внешность девочки. Лицо сына же звезда сериала «Екатерина» на этот раз решила не показывать, правда, в прошлом году она уже публиковала фото мальчика.
К слову, Александрова также рассказала, что прошедшие майские праздники провела с семьей в Париже. Актриса сумела сделать перерыв в работе, так что смогла много внимания уделять детям, которые были просто в восторге. «Самое лучше на каникулах, что я обнимала тебя всю ночь, сказала мне дочь. У старшего уже впечатления более прозаические))). Горячий шоколад, майка победителей ЧМ по футболу, поход на Эйфелеву башню, Croque monsieur (горячий бутерброд с сыром), музей Родена (где можно бегать) и разговоры, викторины, книги...», - написала артистка.