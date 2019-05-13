Актриса Анастасия Макеева боится заходить в свою квартиру: там поселилась нечистая сила

Очередной инцидент, по словам актрисы, произошел в ночь на 9 мая. Непонятные для нее силы сбросили с полок книги на ее спящего мужа. А полки, которые могли выдержать вес двух взрослых мужчин, и вовсе рухнули. «То, что произошло вчера, это никак не смешно. Полки выдернуты с корнем, они разбиты, и моя награда тоже», — пожаловалась Анастасия.

Вот так погуляла нечистая сила ночью в квартире Анастасии Макеевой Instagram

Актриса попросила совет у своих фолловеров: «Вы с таким сталкивались? Что делать? Если такое стекло упало бы на голову человека, оно могло бы убить».

Анастасия опубликовала видео с разрушениями. Она подтвердила, что это ее квартира, а голос за кадром принадлежит ее домработнице. Поклонники посоветовали звезде обратиться к священнику. Анастасия ответила, что дом освящали, со служителями церкви она общается регулярно.

Она рассказала, что в квартире имеется видеонаблюдение. Камеры зафиксировали момент падения полок, никого из людей в этот момент рядом не было. Полки, по словам Анастасии, устанавливали представили проверенной фирмы. Конструкции были надежно закреплены. Макеева рассказала, что уже едет домой. Она намерена самостоятельно изучить записи и решить возникшую проблему.