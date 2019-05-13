Актриса Анастасия Макеева боится заходить в свою квартиру: там поселилась нечистая сила

Актриса во время съемок в фильме «Гардемарины-4» в Херсонесе получила тревожные сообщения из дома. Анастасия Макеева убеждена, что в ее московской квартире поселились потусторонние силы, рассказывает Cosmo.
Звезда пожаловалась, что в стенах ее квартиры происходят странные вещи. Анастасия всерьез переживает за себя и жизнь своего супруга. «Верите ли вы в домовых, привидения или сущностей, не знаю, как их назвать? У меня в доме появился житель, который угрожает моей безопасности. Сначала его поведение было ненавязчивым, но будоражащим. Муж рассказал, что проснулся оттого, что кто-то дышит ему прямо в лицо, но никого не было. Я признаюсь честно, не сильно поверила в это и нашла сему явлению оправдание. После он или оно душило мужа. Тут мы уже встревожились», — рассказала Макеева.
Очередной инцидент, по словам актрисы, произошел в ночь на 9 мая. Непонятные для нее силы сбросили с полок книги на ее спящего мужа. А полки, которые могли выдержать вес двух взрослых мужчин, и вовсе рухнули. «То, что произошло вчера, это никак не смешно. Полки выдернуты с корнем, они разбиты, и моя награда тоже», — пожаловалась Анастасия.
Вот так погуляла нечистая сила ночью в квартире Анастасии Макеевой
Анастасия опубликовала видео с разрушениями. Она подтвердила, что это ее квартира, а голос за кадром принадлежит ее домработнице. Поклонники посоветовали звезде обратиться к священнику. Анастасия ответила, что дом освящали, со служителями церкви она общается регулярно.
Она рассказала, что в квартире имеется видеонаблюдение. Камеры зафиксировали момент падения полок, никого из людей в этот момент рядом не было. Полки, по словам Анастасии, устанавливали представили проверенной фирмы. Конструкции были надежно закреплены. Макеева рассказала, что уже едет домой. Она намерена самостоятельно изучить записи и решить возникшую проблему.