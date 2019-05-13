48-летняя Наоми Кэмпбелл показала новорожденного малыша

Дело в том, что на странице в Instagram 48-летняя звезда модельного бизнеса разместила фотографию, где на руках держит новорожденного малыша. Фото Наоми сопроводила лишь смайлами в виде сердец, пишет THC.

Поклонники Кэмпбелл решили, что их кумир наконец-то стала матерью. "Вы усыновили ребенка?", "Поздравляю, Наоми!", "Материнство вам очень идет! Вы будете прекрасной мамой", - пишут фолловеры Наоми.

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Масло в огонь подлил и тот факт, что фотографию с ребенком Кэмпбелл разместила в международный День матери. Однако пока никаких комментариев самой Наоми относительно вероятного материнства не было.

ФОТО: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com