Видео: Зверев пришел в Тверской суд Москвы в короне и сравнил ее с трусами

Стилист и шоумен Сергей Зверев 13 мая пришел в Тверской суд в короне. Там проходит рассмотрение дела о несанкционированном пикете в защиту озера Байкал, который устроил шоумен.

Уже в зале суда Зверев снял свой королевский головной убор и рассказал, что его совесть чиста перед законом и опасаться судебного вердикта стоит отнюдь не ему. Позже он надел корону обратно, объяснив, что без нее чувствует себя «как без трусов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Сергея Зверева вызвали в полицию из-за одиночного пикета в защиту Байкала. По словам самого стилиста, он вышел на пикет в той же самой короне, в которой явился в суд.