Высокие отношения: бывшая жена Потапа будет подружкой невесты на его свадьбе с Настей Каменских

А сегодня, как пишет Peopletalk, стали известны новые подробности церемонии влюбленных. Оказалось, что подружкой невесты может стать бывшая жена Потапа Ирина Горовая (41), которую музыкант, конечно, позвал на свою свадьбу (экс-супруги остались в хороших отношениях). Об этом на анонимных условиях проговорился источник из близкого окружения пары. Неожиданно!

Напомним, раньше Потап был женат на Ирине с 1999 по 2014 год, с которой воспитывает двоих детей. Но примерно с 2006-го начали ходить слухи, что у Алексея роман с Настей Каменских, его коллегой по дуэту. Правда, сами артисты на вопросы о личном не отвечают, либо отшучиваются. Однако они часто отдыхают вместе и мило поздравляют друг друга с праздниками на своих страничках