Ах, какая неловкая! Видео нелепого падения Волочковой на ток-шоу попало в Сеть

Инцидент произошел, когда фитнес-тренер предложил присутствующим на передаче знаменитостям сделать приседания с подскоками. Поначалу Анастасия Волочкова не могла подстроиться под ритм других участников. Когда она все-таки приступила к выполнению упражнения, то практически сразу потеряла равновесие и нелепо завалилась назад, на ступеньки.
«Главная спортсменка», — иронично прокомментировали произошедшее другие участники. Оскар Кучера и Антон Зацепин немедленно бросились поднимать рухнувшую блондинку. Анастасия Волочкова поспешила заверить собравшихся, что произошедшее — не более, чем случайность. В подтверждение этого балерина вначале сделала упражнение «Планка с партнером», а потом продемонстрировала свой знаменитый шпагат. Она призналась, что поначалу растяжка давалась ей с большим трудом — оказывается, когда Волочкова пришла в балетное училище, не могла поднять ногу даже на 90 градусов. Таким образом, ее нынешняя физическая форма — результат труда и многолетних тренировок.