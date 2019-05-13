Ах, какая неловкая! Видео нелепого падения Волочковой на ток-шоу попало в Сеть

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова серьезно оконфузилась во время съемок очередного выпуска программы Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Шоу было посвящено здоровому образу жизни. Представшая перед публикой в белой футболке со стразами и обтягивающих джинсах Волочкова рухнула на пол во время выполнения одного из упражнений. Видеозапись произошедшего публикует НТВ.

Инцидент произошел, когда фитнес-тренер предложил присутствующим на передаче знаменитостям сделать приседания с подскоками. Поначалу Анастасия Волочкова не могла подстроиться под ритм других участников. Когда она все-таки приступила к выполнению упражнения, то практически сразу потеряла равновесие и нелепо завалилась назад, на ступеньки.

«Главная спортсменка», — иронично прокомментировали произошедшее другие участники. Оскар Кучера и Антон Зацепин немедленно бросились поднимать рухнувшую блондинку. Анастасия Волочкова поспешила заверить собравшихся, что произошедшее — не более, чем случайность. В подтверждение этого балерина вначале сделала упражнение «Планка с партнером», а потом продемонстрировала свой знаменитый шпагат. Она призналась, что поначалу растяжка давалась ей с большим трудом — оказывается, когда Волочкова пришла в балетное училище, не могла поднять ногу даже на 90 градусов. Таким образом, ее нынешняя физическая форма — результат труда и многолетних тренировок.