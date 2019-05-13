Яна Рудковская: «После того, как Батурин вышел из тюрьмы, мы часто общаемся»

Много лет назад Яна Рудковская была замужем за бизнесменом Виктором Батуриным. В их браке родился сын Николай. Однако после развода родителей мальчик остался жить с мамой. К тому же, продюсер стала опекуном сына Батурина от отношений с Юлией Салтовец, Андрея. Сейчас дети выросли и готовятся к поступлению в вузы. Виктор Батурин отбывал наказание в колонии в Калмыкии по делу о мошенничестве с векселями компании «Интеко». Он провел там около трех лет, хотя его приговорили к семи. Бизнесмен вышел на свободу в 2016 году.

За много лет Батурин и Рудковская простили друг другу старые обиды. Как признается Яна, теперь они часто разговаривают друг с другом.

«После того, как он вышел из тюрьмы, мы часто общаемся, советуемся друг с другом. Вместе воспитываем наших детей. Я считаю, что он очень хороший отец», — поделилась Рудковская.

Сыновья Яны Рудковской: Саша, Андрей и Николай // Фото: Instagram

В этом году Николай и Андрей должны поступать в вузы. Виктор и Яна активно обсуждают, в какие учебные заведения отправить сыновей. Предположительно, один из них пойдет учиться в МГУ, другой — в МГИМО. В жизнь бывшего мужа продюсер не лезет. «Продолжает заниматься бизнесом, сельским хозяйством. На личные темы мы с ним не говорим», — делится Рудковская с журналистами.

Яна прикладывает немало сил, занимаясь воспитанием младшего сына Саши. Мальчик пошел по стопам Евгения Плющенко и с ранних лет занимается спортом. Ребенка воспитывают в строгости, как это было и с его отцом. Иногда Яна даже показывает мальчику ремень.