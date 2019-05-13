Яна Рудковская: «После того, как Батурин вышел из тюрьмы, мы часто общаемся»

Продюсер контактирует с экс-супругом по вопросам воспитания сыновей. Также Яна Рудковская и Виктор Батурин вместе выбирают вузы, где будут учиться Николай и Андрей, рассказывает Стархит.
Много лет назад Яна Рудковская была замужем за бизнесменом Виктором Батуриным. В их браке родился сын Николай. Однако после развода родителей мальчик остался жить с мамой. К тому же, продюсер стала опекуном сына Батурина от отношений с Юлией Салтовец, Андрея. Сейчас дети выросли и готовятся к поступлению в вузы. Виктор Батурин отбывал наказание в колонии в Калмыкии по делу о мошенничестве с векселями компании «Интеко». Он провел там около трех лет, хотя его приговорили к семи. Бизнесмен вышел на свободу в 2016 году.
За много лет Батурин и Рудковская простили друг другу старые обиды. Как признается Яна, теперь они часто разговаривают друг с другом.
В этом году Николай и Андрей должны поступать в вузы. Виктор и Яна активно обсуждают, в какие учебные заведения отправить сыновей. Предположительно, один из них пойдет учиться в МГУ, другой — в МГИМО. В жизнь бывшего мужа продюсер не лезет. «Продолжает заниматься бизнесом, сельским хозяйством. На личные темы мы с ним не говорим», — делится Рудковская с журналистами.
Яна прикладывает немало сил, занимаясь воспитанием младшего сына Саши. Мальчик пошел по стопам Евгения Плющенко и с ранних лет занимается спортом. Ребенка воспитывают в строгости, как это было и с его отцом. Иногда Яна даже показывает мальчику ремень.
«Саша тоже знает, что такое темная комната и что такое ремень. В нашей семье нет вседозволенности. Если Саша обидел няню и не извинился, если нагрубил тренеру — он будет наказан. За свою маленькую жизнь ему дважды показывали ремень, и один раз он сидел в темной комнате. Через несколько минут постучался и сказал, что все понял. После этого ни разу Саша серьезно не провинился ни перед кем. Меня в детстве папа с мамой воспитывали ремнем. За дело. И ничего! Вырос, по-моему, не самый плохой человек, который помогает своим родителям. Купила им дом в Сочи, квартиры. Они летают только бизнес-классом, я лучше себе в чем-то откажу, но не им. Поскольку очень благодарна за все», — рассказала Рудковская.