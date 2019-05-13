Евгения Медведева получила предложение руки и сердца
Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил российской фигуристке выйти за него замуж, пишет Eg.ru.
Долгое время об избраннике фигуристки было не было ничего известно. В прошлом году СМИ сообщили, что Евгения состоит в отношениях с болгарским певцом Кристианом Костовым, который принимал участие в «Евровидении». Позже информацию подтвердили сами возлюбленные. Но со временем отношения сошли на нет. Медведева долго не тосковала и нашла новую любовь - американца Джейсона Брауна. Как у них складываются отношения сейчас, Женя не рассказывает.
А на днях Медведева получила предложение руки и сердца. Правда, в Instagram. Канадский фигурист Нэп Нгуен под одним из снимков написал: «Выйдешь за меня?». Россиянка ответила: «В следующей жизни».
Поклонники посчитали, что Евгения слишком строга со своим поклонником и посоветовали присмотреться к нему.