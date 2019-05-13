Пн, 13.05.2019
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Евгения Медведева получила предложение руки и сердца
Она ответила!

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Евгения Медведева

ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил российской фигуристке выйти за него замуж, пишет Eg.ru.

Долгое время об избраннике фигуристки было не было ничего известно. В прошлом году СМИ сообщили, что Евгения состоит в отношениях с болгарским певцом Кристианом Костовым, который принимал участие в «Евровидении». Позже информацию подтвердили сами возлюбленные. Но со временем отношения сошли на нет. Медведева долго не тосковала и нашла новую любовь - американца  Джейсона Брауна. Как у них складываются отношения сейчас, Женя не рассказывает.

А на днях Медведева получила предложение руки и сердца. Правда, в Instagram. Канадский фигурист Нэп Нгуен под одним из снимков написал: «Выйдешь за меня?». Россиянка ответила: «В следующей жизни».

ФОТО: via www.imago-images.de / imago images / Xinhua

Поклонники посчитали, что Евгения слишком строга со своим поклонником и посоветовали присмотреться к нему.

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