Евгения Медведева получила предложение руки и сердца

Долгое время об избраннике фигуристки было не было ничего известно. В прошлом году СМИ сообщили, что Евгения состоит в отношениях с болгарским певцом Кристианом Костовым, который принимал участие в «Евровидении». Позже информацию подтвердили сами возлюбленные. Но со временем отношения сошли на нет. Медведева долго не тосковала и нашла новую любовь - американца Джейсона Брауна. Как у них складываются отношения сейчас, Женя не рассказывает.