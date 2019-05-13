Деми Роуз раскрыла секрет своей потрясной фигуры, показав в доказательство фото в бикини

В этот раз девушка приняла участие в фотосессии, плоды которой уже появились в Сети, сообщает The Sun.

Недавно британской модели повезло сняться в фотосессии для KP Pictures, в которой она продемонстрировала свои сексуальные изгибы в почти незаметном купальнике. Хотя это ещё вопрос, кому повезло больше — самой девушке или её фанатам. В этот раз Деми решила поделиться секретом своей сногсшибательной фигуры, поэтому приготовьтесь записывать.

Модель рассказала, что никакой тайны здесь нет: нужны хорошая генетика, много, очень много работы в спортзале и тщательно сбалансированное питание. В зале Деми занимается шесть раз в неделю, чередуя тренировки на верхнюю и нижнюю части тела, а также круговые. Упражнения для красивой попы направлены на три типа мышц, поэтому результаты так заметны.

Питается Деми просто: на завтрак девушка готовит что-то на основе яиц, на обед — салат с куриным филе или креветками и большим количеством овощей, а на ужин — рыба с овощами или суши. Перекусывает девушка орехами. И, по её словам, при соблюдении таких простых правил можно добиться прекрасных результатов.