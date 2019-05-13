Киркоров устроил переполох на «Евровидении» в Израиле

У Филиппа Киркорова в Израиле запланировано много появлений на публике – несколько репетиций Сергея Лазарева, пресс-конференции, торжественная церемония открытия смотра европейской песни, приемы имени мэра Тель-Авива и другие официальные мероприятия.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

И везде важно не только появиться, но и удивить, поразить, восхитить. В том числе, и внешним видом. А по этой части Киркорову нет равных. "Это ж сколько вы чемоданов с нарядами везли на "Евровидение"?" – обратился корреспондент Дни.Ру к Филиппу.

По три наряда в день, а в Израиль мы ехали на две недели, вот и считайте,

– пояснил довольный артист. Его сногсшибательные, часто эпатажные наряды, произвели подлинный фурор в Тель-Авиве.

Но была еще одна, негласная причина, по которой Киркорову было важно выглядеть сногсшибательно. В Израиле он живет не только в одном отеле, но и на одном этаже с самой Мадонной! Мадонна тоже не замужем в который раз и тоже тянет шестерых деток одна. Киркоров и Мадонна знакомы – несколько лет назад на открытии фитнес-клуба поп-королевы в Москве российский поп-король даже дарил ей свой диск.

Я многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума,