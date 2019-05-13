Вдова Доренко рассказала, почему он не общался с дочерьми

По словам Юлии, девочки не уважали журналиста.
Молодая вдова журналиста Сергея Доренко, скончавшегося на прошлой неделе в возрасте 59 лет, откровенно рассказала о его отношениях с дочерьми от первого брака. По словам Юлии, он практически не общался с Екатериной и Ксенией, поскольку девушки не уважали телеведущего и относились к нему, как к собственности.
Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год. Они не присутствовали на похоронах отца Сергея, их дедушки. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: «Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна»,
— рассказала Юлия Доренко в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Именно поэтому, по словам вдовы, девушки не могли знать о состоянии здоровья телеведущего и проблемах с сердцем. Между тем, еще в 2016 году Доренко поставили диагноз «аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени». Что же касается кремации (Катя и Ксения выступили против этой процедуры), то, как говорит Юлия, она лишь выполняет волю покойного.
«Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле. Он хотел быть кремированным, как и его отец. В 2014 году мы с Сергеем и его мамой похоронили таким образом Леонида Филипповича. Это было решение Сергея, он в нём не сомневался. Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть — развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной. Свое желание он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам,
— сообщила Юлия Доренко. Между тем, накануне появилась информация, что дочери усопшего могут признать его вдову недостойной наследницей и оставить без копейки.