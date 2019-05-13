Стало известно о родах Алины Кабаевой

По некоторой информации, Алина Кабаева 7 мая родила сыновей в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Dom2Life.ru сообщает, что всех рожениц, оказавшихся на одном этаже с гимнасткой, перевели в другие комнаты. А охранники строго следили за тем, чтобы в коридоре не появился ни один посторонний.

Издание пишет, что роды у Кабаевой принимали лучшие специалисты. Позже именитую спортсменку перевели в VIP-палату. Говорят, еду Алине доставляли из элитных ресторанов столицы.

Сколько дней провела в клинике гимнастка, не уточняется. Имена и параметры детей тоже неизвестны. Очевидно одно: появление на свет малышей – лучший подарок к дню рождения Алины Кабаевой.

Напомним, что 12 мая олимпийской чемпионке исполнилось 36 лет. Кабаева, хоть и оставила спорт, продолжает работать в этой сфере. Ежегодно она занимается организацией и проведением фестиваля "Алина", где соревнуются начинающие гимнастки со всей страны.