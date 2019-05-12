Пн, 13.05.2019
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  • Самая очаровательная певица Эстонии впервые стала матерью и поделилась первым снимком малышки

Самая очаровательная певица Эстонии впервые стала матерью и поделилась первым снимком малышки

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Getter Jaani

ФОТО: Instagram

11 мая, накануне международного Дня матери, певица Геттер Яани родила дочь. Девочке дали красивое имя - Эмили. 

Со своим возлюбленным Оттом Сандером Палмом певица познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». С тех пор они неразлучны. У Отта уже есть ребенок от прошлых отношений. А вот для Геттер это первый ребенок. 

В своем Instagram молодая мать поделилась первым снимком, на котором изображена крошечная рука малышки, и добавила к фото трогательный комментарий: 

Я чувствую, что любовь переполняет меня от макушки до пят, я благодарна от всего сердца за то, что нас одарили таким дорогим подарком, нашей милой Эмили! Дорогие мамы, бабушки и прабабушки, поздравляю вас с этим чудесным праздником!

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