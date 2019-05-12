Самая очаровательная певица Эстонии впервые стала матерью и поделилась первым снимком малышки

11 мая, накануне международного Дня матери, певица Геттер Яани родила дочь. Девочке дали красивое имя - Эмили.
Со своим возлюбленным Оттом Сандером Палмом певица познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». С тех пор они неразлучны. У Отта уже есть ребенок от прошлых отношений. А вот для Геттер это первый ребенок.
В своем Instagram молодая мать поделилась первым снимком, на котором изображена крошечная рука малышки, и добавила к фото трогательный комментарий:
Я чувствую, что любовь переполняет меня от макушки до пят, я благодарна от всего сердца за то, что нас одарили таким дорогим подарком, нашей милой Эмили! Дорогие мамы, бабушки и прабабушки, поздравляю вас с этим чудесным праздником!