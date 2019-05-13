Возлюбленный самой гламурной блондинки Эстонии сфотографировал ее в постели

30-летняя эстонская певица и актриса Грете Клейн, которая долгое время была самой популярной девушкой из Эстонии в Instagram, поделилась свежим снимком в социальных сетях. Черно-белый кадр, на котором Грете позирует в постели, судя по комментарию, сделал ее жених Эрго Кулд.