Возлюбленный самой гламурной блондинки Эстонии сфотографировал ее в постели
30-летняя эстонская певица и актриса Грете Клейн, которая долгое время была самой популярной девушкой из Эстонии в Instagram, поделилась свежим снимком в социальных сетях. Черно-белый кадр, на котором Грете позирует в постели, судя по комментарию, сделал ее жених Эрго Кулд.
Поклонники не прошли мимо такого красивого кадра: почти сразу под ним начали появляться хвалебные комментарии.
К слову, в своем Instagram 42-летний продюсер Эрго Кулд опубликовал другой, уже цветной снимок, сделанный в этот же день.
Напомним, что меньше двух месяцев назад Грете родила дочку. Малышке, отцом которой является ее жених, дали имя Саара.