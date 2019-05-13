Пн, 13.05.2019
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  • Возлюбленный самой гламурной блондинки Эстонии сфотографировал ее в постели

Возлюбленный самой гламурной блондинки Эстонии сфотографировал ее в постели
Какой кадр!

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Grete Klein

ФОТО: Instagram

30-летняя эстонская певица и актриса Грете Клейн, которая долгое время была самой популярной девушкой из Эстонии в Instagram, поделилась свежим снимком в социальных сетях. Черно-белый кадр, на котором Грете позирует в постели, судя по комментарию, сделал ее жених Эрго Кулд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники не прошли мимо такого красивого кадра: почти сразу под ним начали появляться хвалебные комментарии. 

К слову, в своем Instagram 42-летний продюсер Эрго Кулд опубликовал другой, уже цветной снимок, сделанный в этот же день. 

Напомним, что меньше двух месяцев назад Грете родила дочку. Малышке, отцом которой является ее жених, дали имя Саара. 

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