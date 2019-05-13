Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом. Девушка призналась, что она не расстроена из-за перемен в личной жизни, и сейчас мечтает начать новые отношения, пишет Стархит.
22-летняя дочь Ирины Хакамады родилась с синдромом Дауна. Однако это никогда не мешало Марии вести активный образ жизни. Девушка часто рассказывает в социальных сетях о своих достижениях и творческих планах. Долгое время Мария публиковала фотографии с бойфрендом Владом Ситдиковым, который имеет такой же диагноз. Влюбленные проводили много времени вместе, веселились и ездили в путешествия. Дочь Хакамады даже признавалась, что собирается замуж.
Однако сегодня в Сети появилась новая фотография, на которой Мария мило обнимает другого молодого человека. Судя по всему, пара находится на даче в Подмосковье, куда отправилась отдохнуть на майские праздники. Девушка поделилась своими чувствами с подписчиками.
Поклонники Марии были удивлены тем переменам, что произошли в ее личной жизни. Сама же девушка подчеркнула, что разрыв с Владом ее больше не волнует. «Пусть мучается! Мне на него все равно. Мы не сошлись характерами, поэтому и расстались» – подчеркнула Сиротинская в комментариях.
Мария и Влад были вместе около двух лет
Мария и Влад встречались более двух лет. Молодой человек часто рассказывал, что дочь Хакамады покорила его с первого взгляда. Она так же тепло отзывалась о второй половинке. Пара даже успела познакомить родителей, которые одобрили выбор детей. Их последняя совместная фотография была опубликована в микроблоге Ситдикова 30 апреля. Были ли Влад и Мария на тот момент все еще вместе – неизвестно.