Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Поклонники Марии были удивлены тем переменам, что произошли в ее личной жизни. Сама же девушка подчеркнула, что разрыв с Владом ее больше не волнует. «Пусть мучается! Мне на него все равно. Мы не сошлись характерами, поэтому и расстались» – подчеркнула Сиротинская в комментариях.

Мария и Влад были вместе около двух лет Instagram

Мария и Влад встречались более двух лет. Молодой человек часто рассказывал, что дочь Хакамады покорила его с первого взгляда. Она так же тепло отзывалась о второй половинке. Пара даже успела познакомить родителей, которые одобрили выбор детей. Их последняя совместная фотография была опубликована в микроблоге Ситдикова 30 апреля. Были ли Влад и Мария на тот момент все еще вместе – неизвестно.