«Что с ребрами?»: поклонники Бузовой подозревают, что у певицы началась анорексия

Певица Ольга Бузова сейчас находится на гастролях в Самаре и традиционно делится с подписчиками в Instagram как рабочими моментами, так и моментами отдыха. Очевидно, надеясь получить комплименты по поводу своей стройности, она опубликовала фотографию в купальнике, сделанную в одном из загородных комплексов.

Однако пользователи не только не похвали артистку, но и еще заподозрили в том, что она больна. Все дело в том, что на снимке у Бузовой выпирают ребра. Юзеры решили, что это результат того, что певица изводит себя диетами.

«Оленька, что ты кушаешь?» — озадачился один из них.

«Больно худая, так и хочется накормить», — добавил другой.

«Ну и ребра… Что с ними? Это уже перебор, анорексия какая-то», — высказался еще один подписчик.

Ольга Бузова ФОТО: Instagram