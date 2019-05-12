Вдова Олега Табакова снялась в эротической сцене с молодым актером
Героиня Марины Зудиной в сериале «Содержанки» крутит роман с парнем, который вдвое младше. Актриса призналась, что в реальной жизни не решилась бы на такой поступок.
В одном фрагменте героиня Зудиной сидит в кресле и рассказывает любовнику о том, как была звездой курса и имела роман с афроамериканцем, который не понравился ее отцу. В другом моменте персонаж Марины Вячеславовны лежит на кровати, и ее обнаженное тело прикрывает небольшой кусок ткани.
Зудина уже пошутила, что хотела бы повторить роман с молодым человеком, правда, только на экране. На все вопросы о личной жизни актриса отвечает уклончиво, говоря, что пока не готова рассуждать на эту тему: слишком мало времени прошло.
Сейчас все ее время занимают дети: 23-летний Павел и 13-летняя Маша. Табаков-младший востребованный актер, который занят в кинопроектах, поэтому времени на личную жизнь у него не остается. Раньше он знакомил маму с потенциальными невестами, но в последнее время перестал. «Когда будет что-то серьезное, то придется это сделать», — с улыбкой произнес Павел. Зудина считает, что молодой человек много взял от звездного родителя: Олег Табаков был не только прекрасным отцом, но и замечательным учителем, который много дал восходящей звезде.
В эфире программы «Ты не поверишь» Марина пообещала, что будет всячески поддерживать талант Павла, но и о своей карьере не забудет. Впереди ее ждут несколько серьезных актерских работ, и сейчас она усиленно готовится к новым проектам.