Совместимость мужчины и женщины по гороскопу

Прекрасная пара выйдет из Льва и Скорпиона, но в случае, если мужчиной в паре будет Лев. Дамам подойдут отношения с мужчинами-Девами, которые обладают безупречным вкусом. Кроме того, Львы могут выбрать в спутники жизни Рыб, характер которых также сочетается с огненными натурами.

Дева

Девам обрести любовь проще, чем некоторым представителям гороскопа, ведь они могут найти общий язык со многими знаками Зодиака. Мужчинам больше всего подойдут Тельцы, Львы и Близнецы.

Дамам по душе придутся Раки и Скорпионы, союз с которыми будет гармоничным. Раки обладают схожими целями в жизни, стремятся к созданию крепкой семьи. Отношения со Скорпионом будут яркими и наполненными сильными эмоциями, которых подчас не хватает Девам.

Весы

Весы, несмотря на кажущуюся независимость, нуждаются в отношениях, где партнер возьмет за них ответственность. Представители этого знака склонны быть ведомыми, а значит, их партнеры должны обладать внутренним стержнем, оказывать поддержку и защищать. В таком случае пара будет не только гармонична, но и успешна.

Дамам-Весам придутся по нраву Раки и Близнецы, способные окружить их заботой. Мужчинам-Весам придутся по душе девушки-Скорпионы. В таком союзе не будет проблем с романтикой и в то же время с защитой.

Скорпион

Скорпионы обладают сильным характером, им присуще искать пару среди тех знаков, которые нуждаются в заботе и внимании. Представителям сильного пола нравится, когда их слушаются, поэтому они нередко выбирают в спутницы Весов и Раков. В таких отношениях царят гармония и взаимопонимание.

Женщинам-Скорпионам также не чуждо желание возглавить отношения, поэтому они обращают внимание на мужчин-Весов и Рыб. Представители этих знаков подарят необходимую Скорпионам любовь и заботу.

Стрелец

Стрельцы очень активны и переменчивы, поэтому партнеры представителей этого знака должны обладать недюжинным терпением и готовностью принимать непоседливых Стрельцов с их нестандартными идеями и жаждой непрерывного движения. Стрельцы чаще всего выбирают два типа союзов: страстные и ведущие к материальному благополучию. Это не значит, что Стрельцы меркантильны. Они сочетают в себе множество положительных качеств.

В паре с Водолеями и Тельцами Стрельцы смогут гореть огнем любви и наслаждаться взаимностью. Браки с Козерогами и Скорпионами быстро приведут к стабильности, однако не будут скучными и приземленными. Не менее удачным будет союз Стрельцов с Рыбами.

Козерог

Козерогам присуща мнительность, которая мешает определиться с выбором пары. Представители этого знака не склонны к переменам, а значит, их отношения в большинстве случаев — выбор на всю жизнь. Заслужить доверие Козерогов весьма непросто, однако есть те, кто идеально подходит им по гороскопу.

Терпеливые Девы, Раки и Рыбы смогут вытерпеть упрямых Козерогов и подарить им искренние чувства, которые в скором времени станут прочными и взаимными. Не все Козероги обладают схожими чертами характера, поэтому нередки случаи, когда Козерог уютно чувствует себя рядом с Овном.

Водолей

Водолеев нередко называют странными из-за сложного характера. Они немногословны и увлечены поиском удовольствий, однако создают крепкие пары, в которых оба партнера чувствуют себя превосходно. Несмотря на то что Водолеи влюбчивы, не каждый из знаков Зодиака способен «зацепить» их чувства.

Иногда Водолеям не хватает перчинки в жизни, в таких случаях они стремятся создать отношения с Овнами. Овны, несмотря на взрывной темперамент, совершенно спокойно реагируют на поступки Водолеев и не склонны к ревности. Прекрасным вариантом для Водолеев будет союз с Рыбами и Близнецами. Также Водолеи будут комфортно чувствовать себя с Девами и Раками.

Рыбы

Обрести счастье в личной жизни Рыбам нередко мешают лишние сомнения и негативные эмоции, поэтому астрологи советуют им привлекать позитив силой мысли. В таком случае поиск партнера будет не столь длительным.