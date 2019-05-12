Совместимость мужчины и женщины по гороскопу
Многие мечтают о крепкой и счастливой любви. Узнать, с кем удастся построить идеальные отношения, поможет гороскоп.
Любовная совместимость во многом зависит от темперамента, обусловленного знаком Зодиака. Представители разных зодиакальных созвездий могут общаться друг с другом и даже испытывать симпатию, но при этом оказаться несовместимыми в любви. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с гороскопом совместимости, чтобы понять, в том ли направлении идут поиски. Не стоит отчаиваться, если по гороскопу пара не сочетается: в жизни бывают счастливые исключения, ведь любовь способна творить чудеса и объединять абсолютные противоположности.
Овен
Темпераментные и открытые Овны бережно относятся к отношениям, поэтому их союзы в большинстве своем не распадаются. Несмотря на то что Овнов можно назвать влюбчивыми, связать себя узами брака они решаются далеко не сразу, а лишь когда убедятся, что человек подходит им по всем параметрам.
Овны прекрасно чувствуют себя в компании с Овнами, несмотря на то, что такой союз — довольно взрывоопасная смесь. Постоянные эмоции и экстрим не дадут такой паре заскучать. Не менее комфортно Овнам будет с Водолеями, чья позитивная энергетика и спокойствие позволят Овнам уравновешивать эмоции. Прекрасной парой для Овнов будут и Весы, благодаря которым пара обретет гармонию.
Телец
Прекрасной парой для Тельцов станут Девы, отношения с которыми будут наполнены взаимными чувствами. За счет прагматизма, свойственного обоим, они смогут быстро улучшить свою жизнь в материальном плане. В компании со Стрельцами Тельцам никогда не будет скучно, а с Козерогами они смогут достичь новых личных успехов.
Близнецы
Близнецам обрести взаимную любовь несложно. Они общительны и дружелюбны, поэтому совместимы Близнецы со многими знаками, однако выбирать Близнецы будут тщательно и придирчиво.
Неплохой союз у задорных Близнецов получится с Овнами, если партнеры не будут придираться друг к другу по мелочам и ограничивать общение с друзьями. Отношения сложатся и с Водолеями, похожими на Близнецов легким характером и отличным чувством юмора.
Рак
Прекрасная пара для Раков — Козероги и Стрельцы. Первые обладают рациональностью, которой порой так не хватает эмоциональным Ракам, а вторые — веселым нравом, благодаря которому смогут сделать совместную жизнь яркой. Ракам для счастливой личной жизни важно также укрепить свое биополе, чтобы избежать влияния со стороны недоброжелателей.
Лев
Львы по своей природы ревнивы и обладают развитым чувством прекрасного, поэтому к выбору партнера подходят ответственно. Им важны не только сами отношения, но и то, как они будут смотреться в паре с любимым человеком. Несмотря на кажущийся эгоизм, Львы романтичны и способны на многое, чтобы радовать вторую половинку.
Прекрасная пара выйдет из Льва и Скорпиона, но в случае, если мужчиной в паре будет Лев. Дамам подойдут отношения с мужчинами-Девами, которые обладают безупречным вкусом. Кроме того, Львы могут выбрать в спутники жизни Рыб, характер которых также сочетается с огненными натурами.
Дева
Девам обрести любовь проще, чем некоторым представителям гороскопа, ведь они могут найти общий язык со многими знаками Зодиака. Мужчинам больше всего подойдут Тельцы, Львы и Близнецы.
Дамам по душе придутся Раки и Скорпионы, союз с которыми будет гармоничным. Раки обладают схожими целями в жизни, стремятся к созданию крепкой семьи. Отношения со Скорпионом будут яркими и наполненными сильными эмоциями, которых подчас не хватает Девам.
Весы
Дамам-Весам придутся по нраву Раки и Близнецы, способные окружить их заботой. Мужчинам-Весам придутся по душе девушки-Скорпионы. В таком союзе не будет проблем с романтикой и в то же время с защитой.
Скорпион
Скорпионы обладают сильным характером, им присуще искать пару среди тех знаков, которые нуждаются в заботе и внимании. Представителям сильного пола нравится, когда их слушаются, поэтому они нередко выбирают в спутницы Весов и Раков. В таких отношениях царят гармония и взаимопонимание.
Женщинам-Скорпионам также не чуждо желание возглавить отношения, поэтому они обращают внимание на мужчин-Весов и Рыб. Представители этих знаков подарят необходимую Скорпионам любовь и заботу.
Стрелец
Стрельцы очень активны и переменчивы, поэтому партнеры представителей этого знака должны обладать недюжинным терпением и готовностью принимать непоседливых Стрельцов с их нестандартными идеями и жаждой непрерывного движения. Стрельцы чаще всего выбирают два типа союзов: страстные и ведущие к материальному благополучию. Это не значит, что Стрельцы меркантильны. Они сочетают в себе множество положительных качеств.
В паре с Водолеями и Тельцами Стрельцы смогут гореть огнем любви и наслаждаться взаимностью. Браки с Козерогами и Скорпионами быстро приведут к стабильности, однако не будут скучными и приземленными. Не менее удачным будет союз Стрельцов с Рыбами.
Козерог
Терпеливые Девы, Раки и Рыбы смогут вытерпеть упрямых Козерогов и подарить им искренние чувства, которые в скором времени станут прочными и взаимными. Не все Козероги обладают схожими чертами характера, поэтому нередки случаи, когда Козерог уютно чувствует себя рядом с Овном.
Водолей
Водолеев нередко называют странными из-за сложного характера. Они немногословны и увлечены поиском удовольствий, однако создают крепкие пары, в которых оба партнера чувствуют себя превосходно. Несмотря на то что Водолеи влюбчивы, не каждый из знаков Зодиака способен «зацепить» их чувства.
Иногда Водолеям не хватает перчинки в жизни, в таких случаях они стремятся создать отношения с Овнами. Овны, несмотря на взрывной темперамент, совершенно спокойно реагируют на поступки Водолеев и не склонны к ревности. Прекрасным вариантом для Водолеев будет союз с Рыбами и Близнецами. Также Водолеи будут комфортно чувствовать себя с Девами и Раками.
Рыбы
Обрести счастье в личной жизни Рыбам нередко мешают лишние сомнения и негативные эмоции, поэтому астрологи советуют им привлекать позитив силой мысли. В таком случае поиск партнера будет не столь длительным.
Рыбам-женщинам будет комфортно в паре с Тельцами, в союзе с которыми они смогут по-настоящему узнать о страсти. Не менее душевный союз образуют пары Рыбы-Козерог, а также Рыбы-Стрельцы. Мужчинам-Рыбам подойдут дамы-Раки и Весы.