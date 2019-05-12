Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

Скандал вокруг победы дочери Алсу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» продолжает набирать обороты. По сообщениям СМИ, отец девочки Ян Абрамов обвинил Первый канал в буллинге.

Он обратился к представителям голландской компании Talpa, которой принадлежат права на трансляции шоу, и попросил засекретить результаты проверки итогов голосования. Сейчас этим занимаются международные эксперты Group-IB, партнеры Интерпола: им был заказан технико-криминалистический анализ звонков и СМС с целью выявить возможную накрутку.

Абрамов заявил, что сложившаяся ситуация напоминает «целенаправленную травлю девочки», которая может привести к серьезным психологическим проблемам.

«По его мнению, публикация результатов расследования — лишь дополнительно привлечет внимание к этой уже ушедшей теме», — сообщили инсайдеры.

Ян Абрамов с семьей // Фото: Instagram

Отметим, что ни Первый канал, ни компания Talpa, ни эксперты Group-IB пока не комментировали эту новость. Несколько дней назад стало известно, что сотрудники отказались обнародовать промежуточные результаты проверки.

Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» не утихает уже третью неделю. Сразу после объявления результатов в Сети появились комментарии хейтеров, которые были удивлены первым местом дочери Алсу и тем, что она набрала 56,5% голосов.

На следующий день проверить итоги призвали отечественные знаменитости, среди которых были Дмитрий Нагиев, Иосиф Пригожин, а также наставник шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе. Первый канал попросил дождаться официальных результатов.

Микелла Абрамова с Алсу // Фото: Instagram

В знак протеста против победы Микеллы, Светлана Лобода и Алла Пугачева встретились с проигравшими участниками и вручили им награду «Звезда Аллы». Позже они рассказали, что всячески будут способствовать продвижению музыкальной карьеры талантливых детей.