Муж Алсу просит засекретить результаты проверки финала шоу «Голос. Дети»

В скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой включился ее отец, который обратился с просьбой засекретить результаты голосования. Поклонники поддерживают дочь Алсу, которая подвергается жестокой травле уже несколько недель.
Скандал вокруг победы дочери Алсу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» продолжает набирать обороты. По сообщениям СМИ, отец девочки Ян Абрамов обвинил Первый канал в буллинге.
Он обратился к представителям голландской компании Talpa, которой принадлежат права на трансляции шоу, и попросил засекретить результаты проверки итогов голосования. Сейчас этим занимаются международные эксперты Group-IB, партнеры Интерпола: им был заказан технико-криминалистический анализ звонков и СМС с целью выявить возможную накрутку.
Абрамов заявил, что сложившаяся ситуация напоминает «целенаправленную травлю девочки», которая может привести к серьезным психологическим проблемам.
Отметим, что ни Первый канал, ни компания Talpa, ни эксперты Group-IB пока не комментировали эту новость. Несколько дней назад стало известно, что сотрудники отказались обнародовать промежуточные результаты проверки.
Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» не утихает уже третью неделю. Сразу после объявления результатов в Сети появились комментарии хейтеров, которые были удивлены первым местом дочери Алсу и тем, что она набрала 56,5% голосов.
На следующий день проверить итоги призвали отечественные знаменитости, среди которых были Дмитрий Нагиев, Иосиф Пригожин, а также наставник шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе. Первый канал попросил дождаться официальных результатов.
В знак протеста против победы Микеллы, Светлана Лобода и Алла Пугачева встретились с проигравшими участниками и вручили им награду «Звезда Аллы». Позже они рассказали, что всячески будут способствовать продвижению музыкальной карьеры талантливых детей.
Но большинство поклонников сходятся во мнении, что это целенаправленная травля дочери Алсу. Абрамова на протяжении всего сезона считалась фаворитом проекта и стабильно проходила все этапы. Даже когда Лобода отправила Микеллу домой, зрители дали шанс юной певице и пропустили ее в финал, где, по их мнению, она доказала, что достойна победы.