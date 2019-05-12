Третья мировая война: СМИ опубликовали пророчество «норвежской Ванги»

Как утверждается на сайте rusdialog.ru , пророчество Смелхус гласит, что новая мировая война станет крупнейшим катаклизмом в истории человечества, однако ее причиной не станут политические интриги. Конфликт разгорится, когда люди откажутся от религии, а также перестанут признавать институт брака — моральное разложение общество при таком сценарии якобы и должно послужить причиной вспышки глобального конфликта. В качестве еще одной предпосылки называется нелегальная миграция.

С конца прошлого года в СМИ время от времени обсуждают «пророчества Нострадамуса на 2019 год», опубликованные в британском таблоиде, dailystar.co.uk в декабре. Авторы соответствующей публикации, в числе прочего, утверждали, что Нострадамус предсказал на этот год начало Третьей мировой войны, которая продлится 27 лет. В числе других пророчеств назывались наводнения в Европе и разрушительное землетрясение между Калифорнией и Ванкувером. Помимо этого, утверждалось что, согласно предсказанию, именно в этом году животные заговорят с человеком. Это позволило конспирологам и СМИ заявить о «доказательстве» достоверности предсказаний после того, как разработчики из Вашингтонского университета представили алгоритм, позволяющий расшифровывать ультразвуковые сигналы грызунов.