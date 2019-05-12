Петросян бросил Брухунову

Официальных заявлений о разрыве пары не поступало, но по контенту в соцсетях подписчики догадались, что Петросян провел майские праздники в Сочи с Брухуновой. Тогда влюбленные публиковали фото из одних мест в одно и то же время. Однако позже ситуация изменилась.

По возвращении Татьяны в Москву, она стала появляться в обществе одна. Так, подписчиков девушки насторожило фото из ресторана, на которым Брухунова пила вино в полном одиночестве. «Расстались», - сделал вывод подписчики. Это фото стало не единственным, что только подогрело слухи о разрыве юмориста и его пассии.

Татьяна Брухунова ФОТО: Instagram