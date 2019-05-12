Петросян бросил Брухунову
Поклонники Евгения Петросяна уверены в том, что 73-летний юморист снова свободен. Поводом для таких выводов стали «одинокие» фото в соцсетях его молодой любовницы 30-летней Татьяны Брухуновой. Влюбленные перестали проводить время вместе, значит роману конец, сделали вывод подписчики, проанализировав социальные сети пары, пишет Topnews.
Официальных заявлений о разрыве пары не поступало, но по контенту в соцсетях подписчики догадались, что Петросян провел майские праздники в Сочи с Брухуновой. Тогда влюбленные публиковали фото из одних мест в одно и то же время. Однако позже ситуация изменилась.
По возвращении Татьяны в Москву, она стала появляться в обществе одна. Так, подписчиков девушки насторожило фото из ресторана, на которым Брухунова пила вино в полном одиночестве. «Расстались», - сделал вывод подписчики. Это фото стало не единственным, что только подогрело слухи о разрыве юмориста и его пассии.
Праздничная фотография, появившаяся в Instagram 9 мая, на которой Татьяна одна идет по Москве, также утвердила пользователей соцсети в мысли, что пара переживает разлуку.