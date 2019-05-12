Вс, 12.05.2019
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Видео: Александр Серов выдал замуж дочь

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Алекснадр Серов с дочерью Мишель

ФОТО: Instagram

Кадрами с торжественного мероприятия певица поделилась на своей странице Instagram, пишет Пятый канал.

Дочь Народного артиста России Александра Серова Мишель в воскресенье, 12 мая, вышла замуж. На своей странице Instagram в сторис 28-летняя певица поделилась кадрами со свадебного торжества. Долгожданное мероприятие состоялось в элитном московском поселке Барвиха, а банкет прошел в итальянском ресторане «Марио» в Жуковке.

На церемонии невеста появилась в белоснежном платье в пол с небольшим шлейфом и глубоким декольте. Образ дополнили массивные серьги и аккуратный кулон на шее.

О помолвке светской львицы стало известно еще в октябре 2018 года. Однако с тех пор Мишель так и не показала лицо своего таинственного возлюбленного поклонникам. Даже на кадрах со свадьбы певица запечатлела только силуэт избранника, чем заставила фанатов строить догадки насчет того, с кем она связала судьбу.

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