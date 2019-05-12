Шеф-стилист «Модного приговора» Алексей Сухарев рассказал в Таллинне, какие вещи помогают всегда выглядеть молодо

Алексей - преподаватель в МГУ курса «Теория индустрии моды», он, по его собственным словам, лечит гардеробный недуг. Его советы по составлению анти-возрастного гардероба вместе с модницами эстонской столицы послушал и Limon.ee. Представляем вам

1. Все хотят выглядеть актуально и молодо. Нужно следить за трендами и одеваться согласно духу времени. Если, к примеру, сегодня актуальны 90-ые, это не значит, что вам стоит носить вещь, которая произведена в 95-ом году и выдавать ее за тренд. Хотите быть модной? Идите в магазин и купите что-то с флером того времени, но выполненное сегодня.

2.Одежда - не просто набор вещей, а посыл, чтобы рассказать другим, кто мы, чего хотим, а иногда - и ввести людей в заблуждение.

3. У каждой женщины должны быть базовые вещи, которые никогда не выходят из моды и могут жить лет 50.

4. Белая рубашка - основа основ. Она может быть голубой, в полоску, офисной сорочкой мужа. Длина – до середины бедра. Рубашку можно вписать в любое стилевое направление.

5. Женщинам всегда нужен рецепт, и некоторые стилисты могут рассказать правила, например, опираясь на цветотипы или векторы стиля. Рецепта не существует.

6. Белая футболка. Не слишком облегающая, снижает пафосность любого наряда. Антипод – футболка в цветочек.

7. Тельняшка. Создает расслабленный образ. Говорят, что полоска полнит, но надо найти свою полоску и правильную ткань. Порой женщина в полоске выглядит стройнее, чем другая в черном обтягивающем платье из трикотажа.

8. Худи, свитшоты, бомберы и вещи из денима помогают выглядеть моложе. В моде соединение простых вещей с нарядными.

9. Прямые джинсы темно-синего цвета – маст хэв. Или джинсы мом , или бойфренды, или скинни (если позволяет фигура). Смело носите плотный деним.

10. Брючный костюм – самое модное явление года. Элегантно и сексуально. Носите днем с белой футболкой и кедами, вечером с каблуками и серьгами. Брюки могут быть как палаццо, так и длиной 7/8.

11. В моде жакеты из твида, юбки плиссе, крутки косухи (с любыми нарядами, даже вечерними), бельевой стиль (покупается не в отделе нижнего белья), кюлоты (важно найти свои длину, чтобы брюки доходили до самого тонкого места и открывали его), тренчи (демократизируют образ).

12. Клетка. Выбор индивидуален. Алгоритм таков: 60% вашего комплекта составляет крупная клетка, 30% - средняя, 10% малая. Крупная – пальто, средняя – жакет, малая - на рубашке.

13. Цветочный принт. Подбирать к ситуации. Тенденция – некрупный цветы.

14. Леопард – опасно и красиво. Выявить формулу, идет или нет – сложно. Леопард подчеркивает сексуальную агрессию. Теория такова: леопард можно носить, если в твоих чертах лица уже заложены некоторая агрессия, как у Моники Белуччи. Сегодняшний тренд – андрогинность леопардового принта (на Кейти Мосс). Рекомендую носить леопард не в аутентичных цветах, а в серо-белом или серо-черном вариантах.

15. Не стоит напяливать леопард на все гендерные зоны, когда речь идет о соблазнении.

16. Белый. Надо учитывать цвет зубов и белков глаз. Белые джинсы не должны облегать тело.

17. Красный. Люблю и боюсь. Нужно учитывать оттенки и форму. Красный в портретной зоне – поступок камикадзе.

18. Черный. Уместен всегда.

19. Обувь выдает возраст и характер. Идеальный вариант – лодочки. Актуальны мюли, босоножки (чем меньше подробностей, тем лучше), ботильоны (идеально, если нога болтается, как карандаш в стакане), грубые ботинки (омолаживают), спортивная обувь (не кроссовки на танкетке). Не ведитесь на уродливую и огромную обувь, выбирайте усредненный вариант.

20. Белые кеды впишутся в любой комплект.

21. Брендовая одежда старит.

22. Сумки. В фаворе маленькие сумки, поясные, рюкзаки.

23. Украшения. Крупные украшения носят женщины определенного типажа, идеальный пример – Надежда Бабкина. Носите жемчуг в соединении с металлом.

24. Самый модный фасон – отельный халат.

25.Чем хороша пастельная гамма? Она отлично миксуется между собой и имеет омолаживающий эффект, особенно когда такая вещь располагается в портретной зоне.