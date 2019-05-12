«Сделали укол в глаз»: звезда «Уральских пельменей» едва не ослепла из-за обычных линз

Ксения сообщила, как однажды простыла в автобусе на гастролях - «ну так, чуток, чуть насморк и кашель». Несмотря на такое состояние, она продолжила носить контактные линзы, после чего один ее глаз начал краснеть, и «никакие капли не помогали».

«Я грешила на усталость и перелеты, но когда после последнего перелета прошло несколько дней, а глазу было все равно, я записалась сегодня к врачу и попала на бабки. Итог: воспаление, которое пошло внутрь глаза. Сделала рентген носовых пазух, сделали укол в глаз (!), завтра будет еще один, прописали кучу разных капель в глаза и нос. Линзы во время лечения не носить, привыкаю обратно к очкам», - призналась она.

Корнева подчеркнула, что при «малейшем насморке» ни в коем случае нельзя носить линзы, так как между носом и глазом «есть тоненький канальчик и слизистая из носа и слизистая, покрывающая большую часть глаза - одна и та же».

При нахождении инфекции в носу бактерии идут в глаза, и если в такой ситуации носить линзы, то может произойти воспаление глаза, причем характер самого насморка не имеет никакого значения - аллергический он или «больной».