«Сделали укол в глаз»: звезда «Уральских пельменей» едва не ослепла из-за обычных линз

Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева опубликовала большой пост в своем Instagram, в котором рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые ей пришлось пережить. По словам знаменитости, обычный насморк едва не закончился для нее слепотой на один глаз, пишет Topnews.
Ксения сообщила, как однажды простыла в автобусе на гастролях - «ну так, чуток, чуть насморк и кашель». Несмотря на такое состояние, она продолжила носить контактные линзы, после чего один ее глаз начал краснеть, и «никакие капли не помогали».
«Я грешила на усталость и перелеты, но когда после последнего перелета прошло несколько дней, а глазу было все равно, я записалась сегодня к врачу и попала на бабки. Итог: воспаление, которое пошло внутрь глаза. Сделала рентген носовых пазух, сделали укол в глаз (!), завтра будет еще один, прописали кучу разных капель в глаза и нос. Линзы во время лечения не носить, привыкаю обратно к очкам», - призналась она.
При нахождении инфекции в носу бактерии идут в глаза, и если в такой ситуации носить линзы, то может произойти воспаление глаза, причем характер самого насморка не имеет никакого значения - аллергический он или «больной».
«Доктор мне сказала, что если это затянуть - глаз мог резко потерять зрение и это навсегда. Поэтому, все слепошарые, носите линзы минимальное время по возможности, снимайте, ходите в очках или переходите на однодневки (тоже не весь день)», - посоветовала она.