Вс, 12.05.2019
«Трудно поверить, что Альбина не спаслась»: подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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«Не успели даже расстегнуть ремни»: жуткие подробности трагедии в Шереметьево стали известны СМИ

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Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Приземлиться ему удалось только со второй попытки. В столице были сложные метеоусловия. При посадке у самолета надломились стойки и загорелся двигатель. Пассажиры спасались из лайнера по надувному трапу.

ФОТО: TASS / TASS

Версия ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности. Об этом заявил ТАСС  со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но экстренно вернулся в аэропорт, где после посадки загорелся. В самолете погиб 41 человек.

По словам инсайдера, положение тел пассажиров свидетельствует о том, что они погибли мгновенно.

«Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах», — заявил он, добавив, что кто-то мог потерять сознание, когда самолет ударился о взлетно-посадочную полосу. Кроме того, пассажиры из хвостовой части самолета, которым удалось выжить, перешли в переднюю часть до остановки самолета.

В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза. «Пока опознанных нет», - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что причиной гибели самолета могло стать открытое окно в кабине летчиков, а также неотключение двигателей после посадки и перевес пассажирского багажа.

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