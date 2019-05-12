«Не успели даже расстегнуть ремни»: жуткие подробности трагедии в Шереметьево стали известны СМИ

Версия ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, что 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но экстренно вернулся в аэропорт, где после посадки загорелся. В самолете погиб 41 человек.
По словам инсайдера, положение тел пассажиров свидетельствует о том, что они погибли мгновенно.
В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза. «Пока опознанных нет», - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что причиной гибели самолета могло стать открытое окно в кабине летчиков, а также неотключение двигателей после посадки и перевес пассажирского багажа.