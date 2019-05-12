Букингемский дворец дал повод для подозрений, что Маркл не рожала

Более того, сам Букингемский дворец дал повод для подозрений, что беременность бывшей актрисы – всего лишь имитация, и на самом деле она не рожала.

Букингемский дворец сохранил традицию выставлять мольберт недалеко от ворот, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с информацией о новорожденном и тех, кто при этом присутствовал. Но, если сравнить информационный лист Меган, то на нем нет подписей врачей (на фото слева), хотя, к примеру, у Миддлтон, которая рожала сама, находясь в больнице, а не дома, эти данные есть (на фото справа).

Изо дня в день герцогиня оставляла улики своей лжебеременности – явно заметный накладной живот, меняющий размеры, путешествие в страны с опасным для плода вирусом Зика, сидение на корточках, и это мы еще молчим об отсутствии отеков, хождении на высоченных каблуках и т.п. Теорию о том, что Меган Маркл не была беременна, подтвердило и желание ярой феминистки и активистки рожать дома.

На свет появился малыш, светящийся от счастья Гарри делится с миром радостной новостью, увещевая, что быть отцом – лучшее, что было в его жизни. Но почему-то принц дает интервью на фоне конюшен, а первенца называет не сын или малыш, а просто – ребенок.

Не спорим, возможно, мужчина пребывал в шоке от произошедшего, но все же это немного странно - называть своего родного сына, которого ты ждал 42 недели, отстраненным и обобщенным словом «ребенок».

Ссами роды и то, что связанно с этим, покрыто огромной тайной, и нам остается лишь догадываться, как все было в действительности, ведь всем давно известно, что королевская семья не любит раскрывать свои секретики.

Чтобы и дальше водить за нос интересующихся вопросом «была ли беременна герцогиня?», в ряде некоторых западных СМИ сразу же появилась информация о том, что бывшую актрису срочно увозили в больницу, как только пришло время.

Но при этом не названо название госпиталя, да и машину никто не видел, а ведь в окрестностях коттеджа пары было полно зевак, ожидающих новостей.

При этом, сам дворец отказался комментировать ситуацию и рассказывать, где рожала бывшая актриса, а это, согласитесь, странно. Зато он выдал кое-что поинтереснее. Когда на свет появляется новый член королевской семьи, перед Букингемским дворцом устанавливают мольберт, сообщающий эту прекрасную новость и содержащий подписи врачей, помогавших роженице.

Однако, в информационном письме, в котором говорится про Меган и Гарри, про акушеров не было ни слова, как и их автографов, а ведь у Кейт и Дианы они были. Не принимали же роды Гарри и мать Меган?

Естественно, это наталкивает на мысли, что Маркл не рожала сама. А разыгрывать спектакль в больнице было нельзя, так как кто-нибудь из персонала рано или поздно мог бы проболтаться.