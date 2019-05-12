Спасибо, что не голышом! Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан надел женское платье и прогулялся по Таллинну

Алексей Солтан любит эпатировать и удивлять окружающих.
В своем Instagram Алескей выложил видео, на котором он, облачившись в женское платье и туфли на каблуках, весело гуляет по ночному городу под популярную песню, попыхивая сигареткой
. Комментарии, надо сказать, восторженные, в том числе и нецензурные, но опять-таки от восхищенных пользователей.
И тут же подоспело второе видео, не менее привлекающее внимание. На нем Алексей в корсете и сапогах ботфортах лежит в весеннем ручье, лежт весьма сексуально. Фоном служит песня российской исполнительницы Kristina Si «Из-за тебя».