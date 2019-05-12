Вс, 12.05.2019
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  • Спасибо, что не голышом! Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан надел женское платье и прогулялся по Таллинну

Спасибо, что не голышом! Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан надел женское платье и прогулялся по Таллинну

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Алексей Солтан

ФОТО: Instagram

Алексей Солтан любит эпатировать и удивлять окружающих. 

В своем Instagram Алескей выложил видео, на котором он, облачившись в женское платье и туфли на каблуках, весело гуляет по ночному городу под популярную песню, попыхивая сигареткой

. Комментарии, надо сказать, восторженные, в том числе и нецензурные, но опять-таки от восхищенных пользователей.

И тут же подоспело второе видео, не менее привлекающее внимание. На нем Алексей в корсете и сапогах ботфортах лежит в весеннем ручье, лежт весьма сексуально. Фоном служит песня российской исполнительницы Kristina Si «Из-за тебя». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coming soon..🔥👌🏻🖤 #лучший #секс #best #best

Публикация от Aleksei Soltan (@soltanaleksei)

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