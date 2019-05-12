Спасибо, что не голышом! Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан надел женское платье и прогулялся по Таллинну

В своем Instagram Алескей выложил видео, на котором он, облачившись в женское платье и туфли на каблуках, весело гуляет по ночному городу под популярную песню, попыхивая сигареткой

. Комментарии, надо сказать, восторженные, в том числе и нецензурные, но опять-таки от восхищенных пользователей.