Уходите вовремя. Признаки грядущих любовных разрывов

Жена мечтает о ребёнке, а муж — о новом автомобиле. Но жена против машины, а муж — против детей.

— Если вы чувствуете напряженность в ваших отношениях, то прежде всего задайте себе вопрос: что я хочу от этих отношений? Когда вы будете четко понимать, что вам нужно от вашего союза, вы можете задать вопрос партнеру: чего хочешь ты? И если ваши планы на жизнь не совпадают, а идти на компромисс ни один из вас не готов, вряд ли удастся сохранить отношения, — отмечает гештальт-психотерапевт Анна Таипова.

Больше не собеседники

Вы не рассказываете о своих делах, да и до жизни партнера вам нет дела.

Если и общаетесь, то на бытовые темы: кто моет посуду, чья очередь выносить мусор. Вы не делитесь событиями рабочего дня и планами на выходные. Вы эмоционально далеки друг от друга. И когда ваш партнер приходит домой с работы, вы не бежите встречать его.

Отдых порознь

Свободные вечера и праздники, выходные и отпуска — каждый проводит по-своему.

Она вечерами листает Instagram, он играет в компьютерные игры. Она в выходные идет с подругами в кино — он с друзьями на рыбалку. Вы отдыхаете так, как вам хочется, и при этом отдыхаете друг от друга, потому что долго находиться рядом — уже невыносимо.

Вы стали хуже выглядеть

Усталый вид, потухший взгляд, изменения фигуры.

Если в последнее время вы заметили, что поправились, возможно, вы заедаете стресс, который не обязательно связан с личными отношениями, но, вероятно, и с ними тоже. Кроме того, заедать можно не только нервное напряжение, но и скуку. Если вам не о чем поговорить с партнером и он вас не радует, судя по всему, пирожные и газировка радуют куда эффективнее. Но так быть не должно.

Психолог Марина Бурмака отмечает, что, когда человек счастлив, у него вырабатываются гормоны, способствующие повышению иммунитета и бодрости. У него кожа светится, глаза сияют, а в руках всё спорится. Как только человека перестает удовлетворять жизнь, он сразу «затухает».

Вы не боитесь обидеть друг друга

Обидные и язвительные замечания в адрес партнера стали привычными в вашей речи.

— Если хотите всё разрушить — говорите всё время только правду, которую думаете, не пытаясь подобрать аккуратных слов. Такой «вредный совет» дают людям, которые готовы к разрыву. Если вы начнете говорить своему партнеру в лоб, что вам не нравится, при этом в очень резкой манере, окончание отношений произойдет очень быстро, — говорит Марина Бурмака.

Не нужно цепляться за какой-то один признак и выносить мозг вашему партнеру словами о том, что «всё плохо, мы скоро расстанемся». Любые отношения можно спасти, если вы оба этого хотите. Начните разговаривать. Обратитесь к специалистам. Будьте искренними. И, возможно, временные трудности сделают ваш союз только крепче.