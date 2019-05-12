Стали известны причины внезапной отмены похорон Сергей Доренко

Похороны главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, которые должны были пройти на Троекуровском кладбище 12 мая не состоятся. Причиной называется решение правоохранительных органов не выдавать тело журналиста его супруге. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

— Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция. Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Журналист скончался 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Также сообщалось, что в правоохранительные органы обратились его дочери. Они полагают, что отец мог быть отравлен. Девушки также выступили против кремации умершего, чтобы не были скрыты следы возможного убийства. Один из коллег Доренко рассказал агентству, что дочери подозревают жену журналиста в отравлении их отца.