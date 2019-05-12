Ирина Слуцкая впервые показала нового мужа

Российская фигуристка Ирина Слуцкая не любит делиться подробностями личной жизни. Она почти не появлялась на публике с первым супругом, спортивным тренером Сергеем Михеевым, хотя прожила с ним в браке 17 лет. После расставания чемпионка Европы уже хотела ставить на себе крест и посвятить жизнь детям, но неожиданно сошлась с Алексеем Говыриным, который впоследствии стал ее супругом.

С бизнесменом она познакомилась еще в середине 2010-х, но не воспринимала его как мужчину. Вместе они работали над разными проектами и изредка общались.

«В какой-то момент он начал писать мне сообщения. Затем мы встретились в Москве, но у меня не было никаких мыслей, я хотела обсудить дела», — вспоминает звезда.

Новый муж Слуцкой впервые появился на публике // Фото: Кадр из программы

Постепенно Говырин стал проявлять интерес к фигуристке и окружил ее заботой. По словам Слуцкой, после развода ей не хватало сильного мужского плеча рядом, поэтому она сама научилась забивать гвозди, менять шины, продувать фильтр в доме. С появлением Алексея эти заботы ушли на второй план. «Я полностью уверена в завтрашнем дне», — признается спортсменка.

Ирина вспоминает, что когда ее маме стало плохо, то бизнесмен сделал все возможное, чтобы помочь ей и нашел лучших врачей — такое отношение подкупило звезду, которая взглянула на него другими глазами и осознала, что постепенно начала влюбляться.

«14 февраля он сделал мне предложение, а я ему ответила: «Здорово, так классно, но давай попозже». В течение нескольких месяцев каждый день Леша говорил мне «Давай поженимся», и я сдалась», — вспоминает звезда.

Предложение Говырин сделал 14 февраля // Фото: Instagram

Сидя на даче она сказала: «Давай поженимся в понедельник». Несмотря на то, что в этот день загсы не работают, Алексей сделал все, чтобы осуществить желание любимой. Свадьба была скромной, даже родителей не успели оповестить.

Сейчас молодые живут на два города: в рабочие дни в загородном доме Слуцкой в Подмосковье, а на выходные уезжают во Владимир к Говырину. У Алексея есть двое детей от первого брака, которые прекрасно ладят с детьми Ирины – Варварой и Артемом. Спортсменка шутит, что у них нет брачного контракта, хотя оба являются людьми обеспеченными: она владеет коттеджем, квартирой и машиной. В собственности бизнесмена таун-хаус, просторная квартира и элитный автомобиль.