Ирина Слуцкая впервые показала нового мужа
40-летняя спортсменка в течение года скрывала нового мужа. По словам фигуристки, с бизнесменом Алексеем Говыриным она была знакома много лет, но отношения у них завязались только после ее развода. Сейчас супруги счастливы и стараются проводить друг с другом как можно больше времени
Российская фигуристка Ирина Слуцкая не любит делиться подробностями личной жизни. Она почти не появлялась на публике с первым супругом, спортивным тренером Сергеем Михеевым, хотя прожила с ним в браке 17 лет. После расставания чемпионка Европы уже хотела ставить на себе крест и посвятить жизнь детям, но неожиданно сошлась с Алексеем Говыриным, который впоследствии стал ее супругом.
С бизнесменом она познакомилась еще в середине 2010-х, но не воспринимала его как мужчину. Вместе они работали над разными проектами и изредка общались.
Постепенно Говырин стал проявлять интерес к фигуристке и окружил ее заботой. По словам Слуцкой, после развода ей не хватало сильного мужского плеча рядом, поэтому она сама научилась забивать гвозди, менять шины, продувать фильтр в доме. С появлением Алексея эти заботы ушли на второй план. «Я полностью уверена в завтрашнем дне», — признается спортсменка.
Ирина вспоминает, что когда ее маме стало плохо, то бизнесмен сделал все возможное, чтобы помочь ей и нашел лучших врачей — такое отношение подкупило звезду, которая взглянула на него другими глазами и осознала, что постепенно начала влюбляться.
Сидя на даче она сказала: «Давай поженимся в понедельник». Несмотря на то, что в этот день загсы не работают, Алексей сделал все, чтобы осуществить желание любимой. Свадьба была скромной, даже родителей не успели оповестить.
Сейчас молодые живут на два города: в рабочие дни в загородном доме Слуцкой в Подмосковье, а на выходные уезжают во Владимир к Говырину. У Алексея есть двое детей от первого брака, которые прекрасно ладят с детьми Ирины – Варварой и Артемом. Спортсменка шутит, что у них нет брачного контракта, хотя оба являются людьми обеспеченными: она владеет коттеджем, квартирой и машиной. В собственности бизнесмена таун-хаус, просторная квартира и элитный автомобиль.
Сам Алексей в программе «Секрет на миллион» признался, что каждый день с Ириной приносит ему счастье: жена не только яркая женщина, но и интересный собеседник. «Кроме того, она вкусно готовит, я поражаюсь ее умению сделать шикарное блюдо из ничего», — заметил Говырин.