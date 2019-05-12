Наталия Лесниковская показала новый дом после развода с мужем

Актриса, которую мы вскоре увидим в фильме «Я не такой! Я не такая!», всегда мечтала поселиться рядом с мамой и братом на севере столицы. Именно там будущая звезда родилась. Несколько лет назад Наталия приобрела двухкомнатную квартиру в любимом районе Москвы, около метро «Водный стадион».

На 56 кв. метрах есть все необходимое для жизни мамы и двоих сыновей. С отцом мальчиков Иваном артистка развелась три года назад. Мужчина обосновался неподалеку. «С ремонтом помогала подруга-дизайнер, — рассказывает Наталия. — Сначала думала все сделать белым — в стиле финского минимализма. Но когда отправилась в магазин за обоями, поняла, что хочу ярких красок. В итоге коридор получился светло-зеленым, спальня — белой, ванная — желтой, а детская — оранжевой. Шучу, что комнаты по гамме напоминают времена года... А на кухне сборная солянка, потому что шкафчики гарнитура — разноцветные».

Наталия старается проводить свободное время дома // Фото: Максим Ратников

Все члены семьи обожают холл. Здесь стоит шведская стенка, на которой занимаются восьмилетний Егор и шестилетний Марк. «Считаю, что спорт для мальчиков крайне важен, — делится звезда. — Егор учится в первом классе, Марк ходит в детский сад. Оба растут помощниками: старший пылесосит, а младший с удовольствием чистит картошку».

Еще один член семьи — крыса Алиса // Фото: Максим Ратников

В свободное от съемок время Лесниковская любит готовить, особенно итальянские блюда. «Увы, из-за плотного графика не так часто удается заниматься хозяйственными делами, — сетует Наталия. — Когда на съемках, с детьми сидят либо няня, либо бабушки. Иногда их забирает папа. А работать в родном жилище сложно. Сейчас вот нужно выучить стихи для одной постановки, но никак руки не доходят. Марк и Егор все время отвлекают. Поэтому обычно повторяю текст за рулем в дороге».

Благодаря теплым оттенкам кухня получилась уютной // Фото: Максим Ратников

Увлеченная работой, Наталия долгое время оставляла на заднем плане личную жизнь. Из-за постоянных съемок актриса рассталась с первой любовью Сергеем. Позже она вышла замуж за молодого человека по имени Иван. У пары родилось двое детей. Однако ошибка Наталии повторилась — она так много внимания уделяла работе, что муж предложил ей пожить отдельно. Актриса подумала, что он говорит несерьезно и согласилась. Так и разошлись.

После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год. В 2016 году актриса снялась в девятом сезоне сериала «Адвокат», засветилась в мелодраме «Женщина с лилиями» и сейчас работает над новым проектом.

Сыновья звезды спят на двухъярусной кровати — так экономится место для игр в детской // Фото: Максим Ратников

Из-за желтой плитки ванная выглядит солнечной // Фото: Максим Ратников

Артистка считает, что коридор чем-то напоминает лес // Фото: Максим Ратников