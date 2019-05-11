Российские бортпроводники, которые поставили чужие жизни выше собственных

Учитывая последние трагические события в аэропорту Шереметьево, мы решили рассказать о героических поступках бортпроводников. Ведь их работа заключается не только в том, чтобы обслуживать пассажиров, но и в том, чтобы сохранить им жизни.

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Максим Моисеев

С детства Максим мечтал стать пилотом, но свою карьеру в авиации начал с должности бортпроводника. В тот злополучный день он поменялся с коллегой и расположился как раз в хвостовой части самолета. Когда начался пожар, парень даже не думал о себе, а до последнего пытался спасти как можно больше жизней.

Из 78 человек спаслось лишь 37, и многие из них остались живы лишь благодаря стараниям Максима. К сожалению, юный герой не успел выбраться из самолета, он до последнего помогал другим, пока не потерял сознание от отравления угарным газом.

Надежда Курченко

15 октября 1970 года впервые в истории СССР произошел угон воздушного судна. Во время рейса Батуми — Сухуми один из пассажиров попросил Надю передать письмо пилотам, однако, не дождавшись, пока девушка дойдет до кабины, вскочил и направился за ней.

Бортпроводница почуяла неладное и захлопнула дверь в кабину пилотов, закрыв ее собой и не пропуская злоумышленника. Два выстрела решили судьбу Курченко, однако ее жертва дала немного времени пилотам, которые успели послать сигнал SOS на землю. Террористы потребовали высадить их в Турции, где благодаря Надежде их уже ждала полиция.

Андрей Дьяконов и Виктория Зильберштейн

9 июля 2006 году рейс Москва — Иркутск заходил на посадку на ВПП аэропорта Иркутска, но не сумел остановиться и влетел в гаражный комплекс. Из 203 человек выжило лишь 78, но все получили тяжелые ранения. Многим удалось уцелеть лишь благодаря самоотверженности выживших в катастрофе бортпроводников.

Андрей Дьяконов находился в самом хвосте самолета вместе с коллегой. Когда прогремел взрыв, его напарницу убило сразу. Дьяконов же нашел в себе силы выбить заклинившую дверь самолета, чтобы начать эвакуацию. Мужчина буквально вытаскивал пассажиров наружу, но сам спастись не успел. Андрей спас 30 жизней и был награжден орденом «За мужество» посмертно.

Примерно столько же человек спасла другая бортпроводница — Виктория Зильберштейн. Во время столкновения она получила сострясение мозга, но сумела сориентироваться в ситуации и открыть аварийный люк. Она помогла выбраться примерно 20 пассажирам и покинула борт последней. Награждена различными орденами.