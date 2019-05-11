Ужас... Блогер показала, какие проблемы может скрывать идеальная жизнь в соцсетях

Теперь люди со всего мира благодарят девушку за этот поступок, ведь они уверены, что в XXI веке об этом очень важно говорить вслух.

У малайзийско-американской модели и актрисы Харины Харуддин довольно типичный аккаунт в Instagram, и на похожие страницы в соцсетях мы натыкаемся регулярно. На 21-летнюю девушку подписаны почти 100 тысяч человек, а публикует она в Instagram обычно фото с пляжей и из путешествий, рассказывает Insider.

7 мая девушка опубликовала видео, сильно отличающееся от того, что обычно видят подписчики. Оно сопровождалось предупреждением, что впечатлительным людям его смотреть не стоит, а показывалась в нём настигшая Харину паническая атака.

На записи Харуддин сидит на стуле, с трудом ловя воздух ртом, в то врем как мать пытается ее успокоить.

Я не чувствую рук. Со мной никогда такого не было. Я не могу пошевелиться,

— говорит Харина Харуддин, во время панической атаки

В подписи к видео девушка уточняет, что подписчики видят реальную паническую атаку (одну из худших в её жизни), попавшую на видео, а не актёрскую игру.

В интервью Insider Харина пояснила, что опубликовала видео, чтобы обратить внимание на важную как для неё лично, так и для многих людей по всему миру проблему.

Я решила опубликовать это видео, потому что не каждый день кому-то удается снять такое и потому что я всегда выступала за осведомленность проблем психического здоровья. Это был первый раз, когда я действительно могла показать людям, как важно понимать и изучать это, так как многие считают жалобы на подобные проблемы чем-то незначительным.

Еще одной целью Харуддин было продемонстрировать, что счастливые фото в Instagram не то же самое, что реальная жизнь человека, его настоящие чувства и эмоции.

Вы все пытаетесь показать свою жизнь настолько хорошей, насколько это возможно. Но именно по этой причине, сколько бы фотошопа я ни использовала и сколько бы крутых фоток ни публиковала, я все равно публикую сторис без макияжа, или где я ужасно выгляжу по утрам, или показываю подобные видео, чтобы напомнить людям, что социальные сети не являются точным отображением реальной жизни. И не нужно пытаться сравнивать себя с «идеальными» людьми из соцсетей, потому что вы видите только то, что они вам показывают.