Ужас... Блогер показала, какие проблемы может скрывать идеальная жизнь в соцсетях
Блогер Харина Харуддин опубликовала видео случившейся с ней жуткой панической атаки, чтобы показать своим подписчикам, насколько мало люди говорят о психических проблемах и насколько реальная жизнь может отличаться от идеальных фото в соцсетях.
Теперь люди со всего мира благодарят девушку за этот поступок, ведь они уверены, что в XXI веке об этом очень важно говорить вслух.
У малайзийско-американской модели и актрисы Харины Харуддин довольно типичный аккаунт в Instagram, и на похожие страницы в соцсетях мы натыкаемся регулярно. На 21-летнюю девушку подписаны почти 100 тысяч человек, а публикует она в Instagram обычно фото с пляжей и из путешествий, рассказывает Insider.
7 мая девушка опубликовала видео, сильно отличающееся от того, что обычно видят подписчики. Оно сопровождалось предупреждением, что впечатлительным людям его смотреть не стоит, а показывалась в нём настигшая Харину паническая атака.
На записи Харуддин сидит на стуле, с трудом ловя воздух ртом, в то врем как мать пытается ее успокоить.
Я не чувствую рук. Со мной никогда такого не было. Я не могу пошевелиться,
— говорит Харина Харуддин, во время панической атаки
В подписи к видео девушка уточняет, что подписчики видят реальную паническую атаку (одну из худших в её жизни), попавшую на видео, а не актёрскую игру.
В интервью Insider Харина пояснила, что опубликовала видео, чтобы обратить внимание на важную как для неё лично, так и для многих людей по всему миру проблему.
Я решила опубликовать это видео, потому что не каждый день кому-то удается снять такое и потому что я всегда выступала за осведомленность проблем психического здоровья. Это был первый раз, когда я действительно могла показать людям, как важно понимать и изучать это, так как многие считают жалобы на подобные проблемы чем-то незначительным.
Еще одной целью Харуддин было продемонстрировать, что счастливые фото в Instagram не то же самое, что реальная жизнь человека, его настоящие чувства и эмоции.
Вы все пытаетесь показать свою жизнь настолько хорошей, насколько это возможно. Но именно по этой причине, сколько бы фотошопа я ни использовала и сколько бы крутых фоток ни публиковала, я все равно публикую сторис без макияжа, или где я ужасно выгляжу по утрам, или показываю подобные видео, чтобы напомнить людям, что социальные сети не являются точным отображением реальной жизни. И не нужно пытаться сравнивать себя с «идеальными» людьми из соцсетей, потому что вы видите только то, что они вам показывают.
И кажется, с этим видео и с этим мнением девушка попала в самую точку. Люди со всего мира начали благодарить ее за то, что она не боится показывать себя настоящую, и говорит о проблемах психического здоровья.