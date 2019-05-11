Без бюстгальтера: невеста Томми Кэша порадовала подписчиков откровенными фото

Экс-вокалистка группы Serebro Екатерина Кищук недавно записала новый и альбом, а также выпустила свой дебютный клип. Но красавица не устает радовать поклонников новыми фотографиями.
Недавно на Instagram-странице артистки появился очередной снимок в белой майке без бюстгальтера.
Благодаря вспышке и ткани, можно легко определить, что певица не надела нижнее белье.
Такое фото вызвало восторг у поклонников девушки, а за первый час публикации оно собрало 136 тысяч лайков.
Некоторые комментаторы отметили, что фото очень "горячее" и они смогли все рассмотреть.