Сб, 11.05.2019
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Без бюстгальтера: невеста Томми Кэша порадовала подписчиков откровенными фото

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Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_fan_group_page/ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk коллаж Русский TVNET

Экс-вокалистка группы Serebro Екатерина Кищук недавно записала новый и альбом, а также выпустила свой дебютный клип. Но красавица не устает радовать поклонников новыми фотографиями. 

Недавно на Instagram-странице артистки появился очередной снимок в белой майке без бюстгальтера. 

Благодаря вспышке и ткани, можно легко определить, что певица не надела нижнее белье. 

Такое фото вызвало восторг у поклонников девушки, а за первый час публикации оно собрало 136 тысяч лайков. 

Некоторые комментаторы отметили, что фото очень "горячее" и они смогли все рассмотреть. 

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♾💘

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

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