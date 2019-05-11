Без бюстгальтера: невеста Томми Кэша порадовала подписчиков откровенными фото

Недавно на Instagram-странице артистки появился очередной снимок в белой майке без бюстгальтера.

Благодаря вспышке и ткани, можно легко определить, что певица не надела нижнее белье.

Такое фото вызвало восторг у поклонников девушки, а за первый час публикации оно собрало 136 тысяч лайков.