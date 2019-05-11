Медведь украл холодильник у охотников: забавное видео

На трассе Петропавлоск-Камчатский – Мильково в России прикормленный медведь отобрал контейнер с запасами продуктов у охотников. Видео случившегося опубликовано на YouTube, пишет Сегодня.
На кадрах видно, как медведь вытаскивает из машины контейнер, а мужчины пытаются его отогнать. Один из охотников выстрелил в воздух, но медведь не бросил свою добычу и убежал в лес.
Этот медведь появился в районе 123-125 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково на прошлой неделе и сразу же начал выпрашивать у водителей еду, пишет "Камчатка Информ".
Стоит отметить, что в этом году на Камчатке стартовала экологическая информационная кампания "Не корми медведя!". Специалисты напоминают, что подкармливать диких зверей опасно. В 2018 году в регионе были застрелены 70 медведей, которые представляли угрозу для людей. Значительная часть хищников сначала была прикормлена людьми на дорогах и вблизи населенных пунктов.