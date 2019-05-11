Медведь украл холодильник у охотников: забавное видео

На кадрах видно, как медведь вытаскивает из машины контейнер, а мужчины пытаются его отогнать. Один из охотников выстрелил в воздух, но медведь не бросил свою добычу и убежал в лес.

Этот медведь появился в районе 123-125 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково на прошлой неделе и сразу же начал выпрашивать у водителей еду, пишет "Камчатка Информ".