Сб, 11.05.2019
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Бьянка показала подписчикам идеальное утро без нижнего белья
ФОТО!

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Бьянка

ФОТО: https://www.instagram.com/biankarnb__official/

Белорусская и российская R&B-певица Бьянка (наст.имя Татьяна Липницкая) обладает роскошными формами. Девушка не стесняется демонстрировать свои достоинства в видеоклипах и на фотографиях. Недавно красавица разместила на своей Instagram-странице пикантное фото, где показала подписчикам аппетитную попу. 

Утро бывает добрым... Всем позитива,

- написала звезда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

утро бывает добрым 💋всем позитива💕👧🏻💋🎼

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Поклонники очень положительно отреагировали на такую откровенную фотографию и попросили певицу чаще делиться подобными снимками. Комментаторы не жалели искренних комплиментов для девушки. 

"Очень круто, выкладывай больше таких фото", "Ты просто секси", "Красотка", "Приятно посмотреть", - писали под снимком. 

Бьянка - была одной из первых, кто стал исполнять R&B в России. Начала карьеру в 2005 году после сотрудничества с проектом Серёга. В начале называла свой стиль "Русским народным R’n’B", основой которого является смесь американского уличного стиля с русской поп-музыкой и фолком с частушками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#бьянка#люблювас❤️

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#Бьянка💋 #весна🌸 #малята

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