Бьянка показала подписчикам идеальное утро без нижнего белья
Белорусская и российская R&B-певица Бьянка (наст.имя Татьяна Липницкая) обладает роскошными формами. Девушка не стесняется демонстрировать свои достоинства в видеоклипах и на фотографиях. Недавно красавица разместила на своей Instagram-странице пикантное фото, где показала подписчикам аппетитную попу.
Утро бывает добрым... Всем позитива,
- написала звезда.
Поклонники очень положительно отреагировали на такую откровенную фотографию и попросили певицу чаще делиться подобными снимками. Комментаторы не жалели искренних комплиментов для девушки.
"Очень круто, выкладывай больше таких фото", "Ты просто секси", "Красотка", "Приятно посмотреть", - писали под снимком.
Бьянка - была одной из первых, кто стал исполнять R&B в России. Начала карьеру в 2005 году после сотрудничества с проектом Серёга. В начале называла свой стиль "Русским народным R’n’B", основой которого является смесь американского уличного стиля с русской поп-музыкой и фолком с частушками.