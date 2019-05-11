Цветущая вдова Кобзона рассказала о радости

В музее Тропинина в Москве, где развернута экспозиция "Женский вкус", в День Победы прошел необычный концерт. С марта там работает выставка, где представлена коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания Нелли Кобзон.

9 мая в музее собрались ученики Иосифа Кобзона. Свое мастерство на концерте показали студенты из Института Театрального искусства имени И.Д. Кобзона. Именно при поддержке его вдовы и был организован этот праздник.

Нелли Кобзон выглядела цветущей и помолодевшей. "За многие десятилетия я привыкла, что Иосиф Давыдович в День Победы давал по восемь концертов, сейчас, когда этого нет, я очень рада, что его песни, произведения из репертуара исполняют его ученики", – цитирует вдову певца сайт "Комсомольская правда".

Нелли Михайловна почти полвека была замужем за Иосифом Кобзоном. Сегодня ее поддерживают дети Андрей и Наталья, а также семеро внуков. Вдова артиста возглавляет благотворительный Культурный фонд Иосифа Кобзона.