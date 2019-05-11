«Коля, напиши мне»: девушки в восторге от повзрослевшего сына Лукашенко

Александр Лукашенко вместе с наследником сделали визит в Китай. Политик с младшим сыном приковали к себе внимание СМИ.

Однако интерес вызвал не сам белорусский лидер, а молодой человек. Николай Лукашенко сильно повзрослел и возмужал, а также сменил прическу, сообщает Super. По сравнению с недавними фотографиями его просто невозможно узнать.

В кадре Николай в стильном костюме и с новой стрижкой. Наследник президента стал настоящим красавцем. После того как фото повзрослевшего Коли были опубликованы, у него моментально возникла целая армия поклонниц. Пользовательницы Сети в дарят комплименты сыну Александра Лукашенко.

ФОТО: POOL / REUTERS

"Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?", "Коля, напиши мне, правда, мне почти 15, но любви все возрасты покорны", "Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду", "Какая-то модель прямо", "Рост батьки – 188 сантиметров. На фото Коленька его выше. Главный вопрос: какой рост у Коленьки?" – пишут в социальных сетях о завидном женихе пользователи.