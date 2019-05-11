Сб, 11.05.2019
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  • Какие ножки! Главная блондинка Эстонии только что стала матерью, но уже хвастается отличной формой

Какие ножки! Главная блондинка Эстонии только что стала матерью, но уже хвастается отличной формой
ФОТО!

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Grete Klein.

ФОТО: Instagram/ Grete Klein

Кумир эстонской молодежи, актриса, певица и просто красавица Грете Клейн, котороя впервые стала матерью в марте этого года, покинула родные края ради отпуска в Италии. 

В своем Instagram Грете поделилась снимком, на котором позирует в модном наряде на одной из улиц Милана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что меньше двух месяцев назад Грете родила дочку. Малышке, отцом которой является жених Грете - 42-летний продюсер Эрго Кулд, дали необычное имя - Саара. 

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