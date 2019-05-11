Какие ножки! Главная блондинка Эстонии только что стала матерью, но уже хвастается отличной формой
Кумир эстонской молодежи, актриса, певица и просто красавица Грете Клейн, котороя впервые стала матерью в марте этого года, покинула родные края ради отпуска в Италии.
В своем Instagram Грете поделилась снимком, на котором позирует в модном наряде на одной из улиц Милана.
Напомним, что меньше двух месяцев назад Грете родила дочку. Малышке, отцом которой является жених Грете - 42-летний продюсер Эрго Кулд, дали необычное имя - Саара.