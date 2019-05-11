ТОП-10 неприятных фактов, которые вам не хотелось бы узнать, но все равно придется

Он собрал в свою копилку замечательные ответы, от которых зачастую по коже пробегает неприятный холодок. Знаете, как выглядят коренные зубы у детей? А почему замерзающие люди раздеваются перед смертью? Если вы не прочь устроить своим нервам проверку, смело смотрите подборку.

1. Трупы-ориентиры

На горе Эверест покоится более 200 трупов. И альпинисты используют их как путевые точки.

2. Кролики-детоубийцы

Крольчиха может съесть собственных крольчат, если находится в стрессовом состоянии.

3. Зубы у глаз

У детей до выпадения молочных зубов коренные располагаются прямо под глазами.

4. Фото для некролога

Фото для вашего надгробного памятника, возможно, уже было вами сделано.

5. Секреты сканера

Сканеры штрихкодов считывают белые полоски, а не чёрные.

6. Предсмертный писк

Собаки любят пищащие игрушки, потому что они напоминают им о маленьком животном, которое убивают.

7. Бабочки-вампиры

Существуют бабочки, которые пьют кровь.

8. Хомяки-каннибалы

У милашек-хомяков распространён каннибализм.

9. Горячий холод

Людей, замерзших насмерть, иногда находят голыми. Когда температура тела приближается к критически низкой, им кажется, они горят.

10. Два рта