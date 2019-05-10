СМИ раскрыли интересные детали биографий пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Денис Евдокимов, 43-летний пилот «Аэрофлота», в 1996 году окончил Балашовское высшее военное авиаучилище и в дальнейшем служил в частях авиации пограничных войск ФСБ. Спустя 15 лет он уволился в запас и переучился на пилота гражданской авиации. Как установили журналисты, отец командира SSJ 100 Александр Евдокимов тоже был пилотом: он является генерал-майором авиации и носит звание заслуженного военного летчика СССР.

Второй пилот SSJ 100, 36-летний Максим Кузнецов, как выяснили СМИ, учился в Ставропольском базовом медицинском колледже. Приятель летчика рассказал, что Кузнецов получил диплом фармацевта, но долгое время «увлекался самолетами». Поэтому в 28 лет он поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации и после его окончания устроился в «Аэрофлот».

В настоящий момент оба летчика находятся в больнице. Врачи диагностировали у них ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Состояние пилотов оценивают как средней тяжести.