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  • Хит грядущего лета: Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили совместный трек (ВИДЕО)

Хит грядущего лета: Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили совместный трек (ВИДЕО)

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Джастин Бибер

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Известные артисты Джастин Бибер и Эд Ширан записали песню под названием "I Don't Care", пишет Ivona.

Британский певец Эд Ширан и канадский поп-исполнитель Джастин Бибер представили новую композицию, которая получила название “I Don't Care“. 

Премьера аудиоверсии трека состоялась 9 мая на Youtube-канале Бибера. За один день видео уже собрало более 2 миллионов просмотров. 

Отметим, что новый хит для обоих певцов стал своеобразным перезапуском творческой карьеры. Так, как Эд Ширан презентовал свой последний альбом еще в 2017 году. А Джастин Бибер уже несколько лет не радовал фанов новыми треками. К тому же недавно артист заявил, что думает над уходом со сцены. 

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