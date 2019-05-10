Хит грядущего лета: Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили совместный трек (ВИДЕО)

Премьера аудиоверсии трека состоялась 9 мая на Youtube-канале Бибера. За один день видео уже собрало более 2 миллионов просмотров.

Отметим, что новый хит для обоих певцов стал своеобразным перезапуском творческой карьеры. Так, как Эд Ширан презентовал свой последний альбом еще в 2017 году. А Джастин Бибер уже несколько лет не радовал фанов новыми треками. К тому же недавно артист заявил, что думает над уходом со сцены.