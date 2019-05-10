Парень съедал по три больших головки лука каждый день. И вот что с ним стало

Артему 27 лет, живет он в Москве и работает в офисе. Парень следит за своим здоровьем, занимается спортом и ведет активный образ жизни.

Приближалась зима, а значит сезон простуды. В тот год молодой человек решил использовать народные методы профилактики гриппа.

Как всем известно, лук и чеснок обладает сильными антимикробными свойствами. Также в них есть компоненты которые убивают патогенную флору в пищеварительном тракте.

Артем стал съедать по 3 больших сырых луковицы каждый день.

Начал он свою профилактику в ноябре. Одна головка лука утром, вторая в обед, а третья вечером. И так, строго каждый день на протяжении 4 месяцев. В феврале - марте он дошел до того что, что стал съедать по полкило ежедневно, а это около 6 больших луковиц.

Зима закончилась. и Артем действительно ни разу не заболел. Овощ сделал свое дело.

Но вот ближе к весне у него начались небольшие проблемки. В марте у молодого человека начали случаться приступы тошноты, а иногда и боли в животе. В итоге пришлось обратиться в в поликлинику. Но там ему толком ничего не сказали, так как не знали о его луковых экспериментах.

В конце марта он почувствовал себя хуже. Врачи подозревали язву. Пришлось глотать шланг.

- Хуже чем гастроскопия я еще ничего в жизни не испытывал, - рассказывал Артем.

И только тогда он начал догадываться, что во всем виновата его луковая диета. Он рассказал о своих догадках докторам. Ему назначили много различных анализов, после которых стало ясно: за 4 месяца он сильно подпортил микрофлору кишечника.

Мало кто это знает... оказывается эфирные масла этого овоща уничтожают не только патогенные микроорганизмы, но похожим образом воздействует и на полезные бактерии. А потому диетологи не рекомендуют есть этот овощ в больших количествах, исключение - вареный лук.

Врачи удивились, когда узнали о его эксперименте. Естественно, лук в небольших дозах никакого вреда не приносит, да и влияет он на всех по разному. Но Артем потреблял его в экстремальных количествах