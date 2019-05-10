Невеста российского миллионера, жизнь класса люкс: читайте историю этой красотки

Девочка очень воспитана, с высшим экономическим образованием и корочкой стилиста. Не совсем ещё жена миллионера, скорее будущая жена.

Анастасия тратит по 500 000 рублей (более 6000 евро в месяц) на одежду известных дизайнеров.

Любимый подарил ей 2 машины класса люкс, каждая по 8 миллионов (около 110 тысяч евро).

Отдыхает девушка на самых роскошных курортах мира.

Девушка не любит носить платья, предпочитает джинсы стоимостью от 70 000 рублей (около 950 евро).

Проживает Настя с молодым человеком в «Москва-Сити», где стоимость съёмной квартиры на 47 этаже составляет порядка 400 000 рублей (около 5500 евро в месяц) в месяц.