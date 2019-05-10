Почему нельзя пользоваться наушниками при взлете и посадке самолета

Как известно, набор высоты и снижение авиалайнера — наиболее ответственные моменты, когда могут быть предприняты резкие маневры. Занятый прослушиванием музыки пассажир попросту не услышит команды экипажа. А в случае экстренной эвакуации, спешащим к выходу соседям по салону легко запутаться в проводах.

Отдельно стоит поговорить о вакуумных наушниках и берушах, которые плотно примыкают к ушному проходу и препятствуют прохождению воздуха. Когда самолет меняет высоту, также меняется давление снаружи головы. Если при этом уши плотно закрыты, то динамики и другие приспособления могут быть вдавлены вовнутрь и их извлечение будет болезненно.