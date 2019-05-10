Пт, 10.05.2019
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Почему нельзя пользоваться наушниками при взлете и посадке самолета

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Пассажирский самолет Bombardier Challenger. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marixonline.com / Scanpix

Вам тоже не нравится, когда бортпроводник просит вас снять наушники перед взлетом и посадкой самолета? На самом деле для этого запрета есть несколько причин, о которых рассказал пилот, пишет Tonkosti.ru.

Как известно, набор высоты и снижение авиалайнера — наиболее ответственные моменты, когда могут быть предприняты резкие маневры. Занятый прослушиванием музыки пассажир попросту не услышит команды экипажа. А в случае экстренной эвакуации, спешащим к выходу соседям по салону легко запутаться в проводах.

Отдельно стоит поговорить о вакуумных наушниках и берушах, которые плотно примыкают к ушному проходу и препятствуют прохождению воздуха. Когда самолет меняет высоту, также меняется давление снаружи головы. Если при этом уши плотно закрыты, то динамики и другие приспособления могут быть вдавлены вовнутрь и их извлечение будет болезненно.

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