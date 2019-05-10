Пт, 10.05.2019
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Это возмутительно: мужчина занялся непристойными вещами в мустамяэском троллейбусе
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ФОТО: Facebook

Сегодня утром в мустамяэском троллейбусе номер 1 произошел вопиющий случай, где молодой человек на глазах у других пассажиров занялся самоудовлетворением. 

«Нет ни малейшего сомнения, чем он там занимается», - говорит ставшая свидетелем женщина. 

Видно, что мужчина спокойно занимается самоудовлетворением и видит, что его снимают, но он не подает вида. 

По словам автора видео, дальше с мужчиной будет разбираться полиция. 

На данный момент комментария от полиции порталу Elu24.ee получить не удалось. 

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