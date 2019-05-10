Пт, 10.05.2019
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  • Фото: сияющая Эвели Ильвес показала, как отметила День Европы с Андрусом Ансипом и Яной Тоом

Фото: сияющая Эвели Ильвес показала, как отметила День Европы с Андрусом Ансипом и Яной Тоом

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ФОТО: Facebook Эвелин Ильвес

Вчера было много праздников. Кто-то отмечал День победы, кто-то - День Европы. Безусловно, некоторые отмечали оба праздника. Эвелин Ильвес разместила в соцсети Facebook снимок, сделанный вчера во время праздничного концерта на площади Вабадузе. 

«Каким был этот День Европы: солнце светило, люди улыбались, в Таллинне на Харьюмяги посадили картошку, а на площади Вабадузе кандидаты в депутаты Европарламента приняли участие в викторине под руководством Иво Линна. Если EKRE нет рядом, нет никаких проблем!» - сказала Эвелин Ильвес. 

Таким образом, Эвелин Ильвес, Яна Тоом, Лаури Хуссар, Андрус Ансип и другие политики сразились в интеллектуальной игре.

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