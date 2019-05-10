Фото: сияющая Эвели Ильвес показала, как отметила День Европы с Андрусом Ансипом и Яной Тоом

«Каким был этот День Европы: солнце светило, люди улыбались, в Таллинне на Харьюмяги посадили картошку, а на площади Вабадузе кандидаты в депутаты Европарламента приняли участие в викторине под руководством Иво Линна. Если EKRE нет рядом, нет никаких проблем!» - сказала Эвелин Ильвес.