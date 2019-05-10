Бомж-стайл: в Сети раскритиковали внешний вид Насти Каменских

Настя Каменских славится своей страстью к модным вещам, она всегда следит за последними тенденциями моды, радуя поклонников стильными образами. Но порой не все оценивают ее старания. Как это случилось на днях. В своем блоге артистка разместила несколько снимков в достаточно смелом наряде: черный топ, поверх которого был надет объемный белый свитер, черная миди-юбка с цветочным принтом, тренчкот и небольшая сумка с застежкой в виде льва.

Как только снимки попали в сеть, поклонники принялись активно их комментировать. Так, некоторые отметили, что в образе Насти слишком много деталей и ярких цветов, из-за чего в целом все выглядит преизбыточно. Другие же сравнили юбку певицы с бабушкиной.

"Безвкусица полнейшая", "Бомж-стайл", "Юбка не очень, как бабушка", – писали пользователи Cети.

Настя Каменских ФОТО: Instagram